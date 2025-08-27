Alle NBA-Stars, die an der EuroBasket 2025 teilnehmen: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... und "Joker"

HQ

Heute beginnt die EuroBaket 2025 mit den ersten Spielen der Gruppenphase am Mittwoch, 27. August, in Lettland und Finnland (für die Gruppen A und B) und am Donnerstag, 28. August, in Zypern und Polen (Gruppen C und D). Umfragen zeigen einen klaren Favoriten, Serbien, mit Deutschland als Spitzenreiter und Frankreich, Lettland, Griechenland und Slowenien, die noch einige Chancen haben... wobei Spanien die größte Enttäuschung sein sollte.

Bei Serbien lagen alle Erwartungen auf Nikola Jokic, einem der besten Spieler der NBA, Gewinner des Ring in mit den Denver Nuggets und MVP der Liga in den Jahren 2021, 2022 und 2024. Aber auch die anderen Favoriten setzen auf ihre NBA-Stars, wie Luka Doncic (Los Angeles Lakers) für Slowenien, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) für Griechenland, Franz Wagner (Orlando Magic) für Deutschland, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) für Spanien oder Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) ebenfalls für Serbien.

Alle NBA (aktuelle oder ehemalige) bei der EuroBasket 2025:

Aber die Liste ist noch viel länger. Hier haben wir (mit freundlicher Genehmigung von NBA.com) eine Liste aller NBA-Spieler, die an der diesjährigen FIBA EuroBasket teilnehmen. Zuerst die aktuellen Spieler:

Bosnien und Herzegowina



Jusurf Nurkić - Utah Jazz



Tschechien



Vit Krejčí - Atlanta Hawks



Finnland



Lauri Markkanen - Utah Jazz



Frankreich



Bilal Coulibaly - Washington Wizards



Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks



Alex Sarr - Washington Wizards



Guerschon Yabusele - New York Knicks



Isaïa Cordinier (in einem NBA-Draft ausgewählt)



Georgien



Goga Bitadze - Orlando Magie



Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors



Deutschland



Tristan Da Silva - Orlando Magic



Franz Wagner - Orlando Magic



Dennis Schröder - Sacramento Kings



Großbritannien



Tarik Phillip (in einem NBA-Draft ausgewählt)



Griechenland



Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)



Israel



Deni Avdija (Portland Trail Blazers)



Yam Madar (in einem NBA-Draft ausgewählt)



Italien



Simone Fontecchio (Miami Heat)



Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie für 2025/26)



Matteo Spagnolo (in einem NBA-Draft ausgewählt)



Gabriele Procida (in einem NBA-Draft ausgewählt)



Lettland



Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks



Litauen



Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets



Rokas Jokubaitis (in einem NBA-Draft ausgewählt)



Montenegro



Nikola Vučević - Chicago Bulls



Portugal



Neemias Queta - Boston Celtics



Serbien



Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers



Nikola Jokić - Denver Nuggets



Nikola Jović - Miami Heat



Tristan Vukečvić - Washington Wizards



Vanja Marinković (in einem NBA-Draft ausgewählt)



Nikola Milutinov (in einem NBA-Draft ausgewählt)



Slowenien



Luka Dončić - Los Angeles Lakers



Spanien



Santi Aldama - Memphis Grizzlies



Schweden



Pelle Larsson - Miami Hitze



Türkei



Adem Bona - Philadelphia 76ers



Alperen Şengün - Houston Rockets



Und nun für die ehemaligen NBA-Spieler, die an der EuroBasket 2025 teilnehmen:

Frankreich



Jaylen Hoard



Timothé Luwawu-Cabarrot



Théo Maledon



Élie Okobo



Georgien



Tornike Shengelia



Deutschland



Daniel Theis



Isaac Bonga



Griechenland



Kostas Antetokounmpo



Tyler Dorsey



Kostas Papanikolaou



Italien



Danilo Gallinari



Nicolò Melli



Lettland



Dāvis Bertāns



Dairis Bertāns



Litauen



Deividas Siryvdis



Azuolas Tubelis



Montenegro



Marko Simonovic



Serbien



Marko Gudurić



Vasilije Micić



Filip Petrušev



Spanien



Juancho Hernangómez



Willy Hernangómez



Türkei



Onuralp Bitim



Furkan Korkmaz



Shane Larkin



Cedi Osman



Ömer Jurte

