Alle NBA-Stars, die an der EuroBasket 2025 teilnehmen: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... und "Joker"
Die EuroBasket wird mit bekannten Namen aus der NBA und einigen weniger bekannten Spielern gefüllt sein.
Heute beginnt die EuroBaket 2025 mit den ersten Spielen der Gruppenphase am Mittwoch, 27. August, in Lettland und Finnland (für die Gruppen A und B) und am Donnerstag, 28. August, in Zypern und Polen (Gruppen C und D). Umfragen zeigen einen klaren Favoriten, Serbien, mit Deutschland als Spitzenreiter und Frankreich, Lettland, Griechenland und Slowenien, die noch einige Chancen haben... wobei Spanien die größte Enttäuschung sein sollte.
Bei Serbien lagen alle Erwartungen auf Nikola Jokic, einem der besten Spieler der NBA, Gewinner des Ring in mit den Denver Nuggets und MVP der Liga in den Jahren 2021, 2022 und 2024. Aber auch die anderen Favoriten setzen auf ihre NBA-Stars, wie Luka Doncic (Los Angeles Lakers) für Slowenien, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) für Griechenland, Franz Wagner (Orlando Magic) für Deutschland, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) für Spanien oder Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) ebenfalls für Serbien.
Alle NBA (aktuelle oder ehemalige) bei der EuroBasket 2025:
Aber die Liste ist noch viel länger. Hier haben wir (mit freundlicher Genehmigung von NBA.com) eine Liste aller NBA-Spieler, die an der diesjährigen FIBA EuroBasket teilnehmen. Zuerst die aktuellen Spieler:
Bosnien und Herzegowina
- Jusurf Nurkić - Utah Jazz
Tschechien
- Vit Krejčí - Atlanta Hawks
Finnland
- Lauri Markkanen - Utah Jazz
Frankreich
- Bilal Coulibaly - Washington Wizards
- Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks
- Alex Sarr - Washington Wizards
- Guerschon Yabusele - New York Knicks
- Isaïa Cordinier (in einem NBA-Draft ausgewählt)
Georgien
- Goga Bitadze - Orlando Magie
- Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors
Deutschland
- Tristan Da Silva - Orlando Magic
- Franz Wagner - Orlando Magic
- Dennis Schröder - Sacramento Kings
Großbritannien
- Tarik Phillip (in einem NBA-Draft ausgewählt)
Griechenland
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Israel
- Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
- Yam Madar (in einem NBA-Draft ausgewählt)
Italien
- Simone Fontecchio (Miami Heat)
- Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie für 2025/26)
- Matteo Spagnolo (in einem NBA-Draft ausgewählt)
- Gabriele Procida (in einem NBA-Draft ausgewählt)
Lettland
- Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks
Litauen
- Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets
- Rokas Jokubaitis (in einem NBA-Draft ausgewählt)
Montenegro
- Nikola Vučević - Chicago Bulls
Portugal
- Neemias Queta - Boston Celtics
Serbien
- Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers
- Nikola Jokić - Denver Nuggets
- Nikola Jović - Miami Heat
- Tristan Vukečvić - Washington Wizards
- Vanja Marinković (in einem NBA-Draft ausgewählt)
- Nikola Milutinov (in einem NBA-Draft ausgewählt)
Slowenien
- Luka Dončić - Los Angeles Lakers
Spanien
- Santi Aldama - Memphis Grizzlies
Schweden
- Pelle Larsson - Miami Hitze
Türkei
- Adem Bona - Philadelphia 76ers
- Alperen Şengün - Houston Rockets
Und nun für die ehemaligen NBA-Spieler, die an der EuroBasket 2025 teilnehmen:
Frankreich
- Jaylen Hoard
- Timothé Luwawu-Cabarrot
- Théo Maledon
- Élie Okobo
Georgien
- Tornike Shengelia
Deutschland
- Daniel Theis
- Isaac Bonga
Griechenland
- Kostas Antetokounmpo
- Tyler Dorsey
- Kostas Papanikolaou
Italien
- Danilo Gallinari
- Nicolò Melli
Lettland
- Dāvis Bertāns
- Dairis Bertāns
Litauen
- Deividas Siryvdis
- Azuolas Tubelis
Montenegro
- Marko Simonovic
Serbien
- Marko Gudurić
- Vasilije Micić
- Filip Petrušev
Spanien
- Juancho Hernangómez
- Willy Hernangómez
Türkei
- Onuralp Bitim
- Furkan Korkmaz
- Shane Larkin
- Cedi Osman
- Ömer Jurte