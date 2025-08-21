Medien wählen mit überwältigender Mehrheit ihren Favoriten für den Gewinn der EuroBasket 2025

HQ

Mit dem letzten Countdown für die EuroBasket 2025, die in weniger als einer Woche beginnt, führte die FIBA am 27. August eine Umfrage unter akkreditierten Medien des Wettbewerbs in Lettland, Finnland, Zypern und Polen durch, eine Umfrage, bei der ihre Favoriten auf den Titelgewinn in diesem Jahr gefragt wurden. Und sie scheint mit einer überwältigenden Mehrheit der Stimmen ein klarer Favorit zu sein.

Nur sechs Nationen erhielten eine signifikante Anzahl von Stimmen, als sie gefragt wurden, wer ihrer Meinung nach die EuroBasket 2025 gewinnen würde. Und mit 73,1 % der Stimmen ist Serbien der Favorit für die Mehrheit der Journalisten. Eine ähnliche Zahl erwartet mit 72,2 % Nikola Jokic als MVP des Turniers. Kein Druck.

Die sechs Nationen, die Chancen auf den Gewinn der EuroBasket haben, sind:



Serbien - 73,1 %



Deutschland - 10,0 %



Frankreich - 6,2 %



Lettland - 3,1 %



Griechenland - 2,3 %



Spanien - 1,5 %



In der Kategorie MVPs kommt niemand auch nur annähernd an "Joker" heran



Nikola Jokic (Serbien) - 72,2 %



Franz Wagner (Deutschland) - 4,8 %



Luka Doncic (Slowenien) - 4,8 %



Bogdan Bogdanovic (Serbien) - 2,4 %



Dennis Schröder (Deutschland) - 2,4 %



Giannis Antetokounmpo (Griechenland) - 2,4 %



Kristaps Porzingis (Lettland) - 2,4 %



Lauri Markkanen (Finnland) - 2,4 %



Tornike Shengelia (Georgien) - 1,6 %



Während sie Finnland nur geringe Chancen auf einen Platz auf dem Podium lassen (5,4 %), gewinnt Finnland mit 23,1 % der Stimmen als "größte Überraschung des Turniers", gefolgt von Lettland mit 17,7 % sowie Estland und Polen mit 9,2 %.

Der Vorjahressieger Spanien hat viele Ausfälle und Verletzungen zu beklagen, so dass sie zwar nur einen sehr geringen Prozentsatz an Siegen haben, aber die meisten glauben, dass dies mit 26,9 % die größte Enttäuschung sein wird. In dieser schändlichen Kategorie folgen Griechenland (15,4 %), Frankreich (11,5 %), Slowenien (10 %) und Litauen (9,2 %).

Die vollständige Umfrage können Sie hier einsehen. Wie lauten Ihre Prognosen für die EuroBasket 2025?