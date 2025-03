GP Argentinien: Zeiten und wie man das zweite Rennen des Jahres in der MotoGP sehen kann

HQ

Die MotoGP-Saison geht zwei Wochen nach dem Auftakt 2025 weiter, bei dem die Márquez-Brüder Geschichte schrieben, wobei vor allem Marc Márquez der Spitzenreiter war, um den Titel zurückzuerobern, den er zwischen 2013 und 2019 sieben Mal gewonnen hatte.

Für das zweite Rennwochenende werden die Fahrer nach Argentinien umziehen, nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund von Kürzungen von Präsident Javier Milei nicht dabei war. Du kannst es von TNT Sports in Großbritannien, Canal+ in Frankreich, Sky und DF1 in Deutschland, Sky in Italien, DAZN in Spanien, PlaySports in Belgien und 3 Sport in Dänemark verfolgen. Die vollständige Liste der MotoGP-Sender kannst du hier lesen.

Wann sollte man den MotoGP GP von Argentinien sehen?

Anders als die Formel 1 in Australien wird die MotoGP an diesem Wochenende in Europa fast zur "Prime Time" ausgestrahlt: Das Rennen findet am Sonntagnachmittag statt.



Training 1: Freitag, 14. März um 14:45 Uhr MEZ, 13:45 Uhr in Großbritannien



Training 2: Samstag, 15. März um 14:10 Uhr MEZ, 13:10 Uhr in Großbritannien



Qualifikation 1: Samstag, 15. März um 14:50 Uhr MEZ, 13:50 Uhr in Großbritannien



Qualifying 2: Samstag, 15. März um 15:15 Uhr MEZ, 14:15 Uhr in Großbritannien





Sprint: Samstag, 15. März um 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr in Großbritannien



MotoGP-Rennen: Sonntag, 16. März um 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr in Großbritannien



Nach Argentinien wird die MotoGP nach Nordamerika umziehen, wo am 30. März der Circuit of the Americas in Austin stattfindet. Den vollständigen MotoGP-Kalender und alle Teams und Fahrer finden Sie hier.