Marc Márquez will die MotoGP mit Sprintsieg und Pole-Position am ersten Saisontag zurückerobern

Marc Márquez muss der Motorsportwelt nichts beweisen. Der 32-jährige Spanier wurde achtmal Weltmeister: in der 125er-Klasse (2010), in der Moto2 (2012) und sechsmal in der MotoGP (2013, 14 und von 2016 bis 2019) mit Repsol Honda. Obwohl er immer noch konkurrenzfähig war, fiel er nach 2019 von der Spitze der Klasse zurück. In diesem Jahr könnte sich das jedoch dramatisch ändern.

Im Jahr 2024, seinem einzigen Jahr mit Gressini, belegte er den 3. Platz, seine beste Platzierung seit fünf Jahren, und holte drei Siege und zehn Podestplätze. Und in diesem Jahr wechselte er erneut das Team, zu Ducati Lenovo, an der Seite des zweimaligen Siegers Francesco Bagnaia. Ein Siegerteam, das für ihn bereits Ergebnisse liefert, wobei Márquez den ersten Sieg der Saison - den Sprint am Samstag in Thailand - und die erste Pole im Jahr 2025 holte.

Márquez denkt an den Titel und hat alle Chancen, wieder Weltmeister zu werden, aber er wird sich einer harten Konkurrenz stellen müssen... Er kam aus sehr, sehr enger Nähe: Am Samstag war hinter Marc sein Bruder Álex Márquez (Gresini) der Zweiter, während der dritte Platz für seinen Ducati-Teamkollegen Pecco Bagnaia ging. Der Champion von 2024, Jorge Martín, verpasst das Rennen an diesem Wochenende aufgrund eines Sturzes.

Ein strahlender Stern für Márquez (für beide Márquez-Brüder, wirklich), aber das große Ereignis findet morgen, Sonntag, um 09:00 Uhr MEZ und 08:00 Uhr GMT statt.