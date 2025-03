Großer Preis von Australien: Wie früh müssen wir am Sonntag aufstehen, um von Europa aus zuzuschauen?

HQ

An diesem Wochenende beginnt endlich die Formel-1-Saison mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne, einem Rennwochenende mit dem traditionellen Format von drei Trainingssitzungen, bevor am Samstag das Qualifying und am Sonntag das Rennen ansteht. Viele F1-Fans haben sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet, um das Debüt von Lewis Hamilton mit Ferrari zu sehen, um zu sehen, was Carlos Sainz von Williams retten kann, sowie auf das Debüt von sechs Rookies, die zum ersten Mal als Hauptfahrer auftreten: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Jack Doohan (Alpine) und Isack Hadjar (Racing Bulls).

Zum Leidwesen der Fans in Europa bedeutet der Grand-Prix-Platz in Australien, dass die Zeiten alles andere als ideal sind. Alle Tests und das Qualifying finden im Morgengrauen europäischer Zeit statt, einschließlich des Rennens, das um 15:00 Uhr Ortszeit in Melbourne stattfinden wird... Das bedeutet 4:00 Uhr GMT in Großbritannien und 5:00 Uhr MEZ. F1-Fans müssen sehr früh aufstehen, wenn sie das Rennen sehen wollen.

Und das dürfte nicht das einzige Problem des ersten Rennwochenendes sein. Laut Wettervorhersage ist für Sonntag Regen vorhergesagt, mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 80 %, so Motorsport. Das könnte zu einer Verzögerung des Rennens führen, obwohl es noch zu früh ist, um Entscheidungen bezüglich des Rennens zu treffen.