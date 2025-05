Formel-1-Ergebnisse: McLaren dominiert den Großen Preis von Miami und Oscar Piastri beeindruckt weiterhin

HQ

McLarens Dominanz in der Formel 1 im Jahr 2025 setzt sich beim glamourösen, aber umstrittenen Großen Preis von Miami fort, und es wird deutlich, dass Oscar Piastri ein ernsthafter Anwärter auf den Titel ist. Der Australier hat drei Grand Prix in Folge gewonnen, vier von sechs in diesem Jahr, und hat seinen Teamkollegen Lando Norris überholt, der im vergangenen Jahr der einzige war, der Max Verstappen entthronen konnte.

Der niederländische Meister hat bei Red Bull noch einige Probleme, während Lewis Hamilton bei Ferrari weiterhin enttäuscht. In Miami ging der erste Platz an Piastri, dicht gefolgt (4s) von Norris. George Russell von Mercedes schloss das Podium ab, aber über 37 Sekunden hinter dem McLaren-Duo.



Oscar Piastri (McLaren) - 1:28:51.587

Lando Norris (McLaren) +4,63 Sekunden

George Russell (Mercedes) +37,644 Sek.

Max Verstappen (Red Bull Racing) +39,956 Sek.

Alexander Albon (Williams) +48,067 Sekunden



Es sieht langsam hässlich aus, wenn jemand anderes als Piastri (131 Punkte), Norris (115 Punkte), Verstappen (99 Punkte) und Russell (93) echte Chancen auf den Fahrertitel hat. Fünfter ist Charles Leclerc, weit abgeschlagen (53 Punkte). Unter den ersten Vier ist der Abstand allerdings kurz, aber wenn Piastri dieses Niveau hält, wird er sich daran gewöhnen müssen, alle durch die Heckscheibe zu sehen.

Nächster Halt in der Formel 1, der erste von zwei Stopps in Italien, der Große Preis der Emilia-Romagna, am 18. Mai.