Großer Preis von Miami erhält Vertragsverlängerung in der Formel 1 bis 2041

Das Wachstum der Formel 1 in den Vereinigten Staaten war in den letzten fünf Jahren stetig. Die FIA beabsichtigte, eine neue, große und wohlhabende Bevölkerungsgruppe anzusprechen, indem sie große Zuschauerzahlen und neue Sponsorenmöglichkeiten anzog. Im Kalender 2025 finden drei Rennen in den USA statt: Austin (der Circuit of the Ameticas, der seit 2012 neu eingerichtet wird), Miami (seit 2022) und Las Vegas (2023). Am Freitag, kurz vor dem vierten Grand Prix von Miami, hat die Formel 1 eine Vertragsverlängerung für den Großen Preis von Miami bekannt gegeben.

Die aktuelle Vereinbarung zwischen der Formel 1 und dem Promoter South Florida Motorsports sollte 2031 enden, aber sie beschlossen, nicht warten zu wollen, und haben eine Vertragsverlängerung angekündigt, was bedeutet, dass der Große Preis von Miami mindestens bis zur Saison 2041 im Kalender stehen wird. Damit ist es der derzeit am längsten laufende Vertrag für einen Formel-1-Grand-Prix-Vertrag, der Australien übertrifft und 2037 endet.

"Die Verlängerung dieser Vereinbarung bis 2041 ist ein strategischer Meilenstein von enormer Bedeutung, der unsere Präsenz in Amerika stärkt und die immer tiefere Bindung zu unserer Fangemeinde dort festigt, die ständig wächst und leidenschaftlich ist wie nie zuvor", sagte F1-CEO Stefano Domenicali.

Warum hassen viele Menschen den Großen Preis von Miami?

Die Lage der Strecke rund um das Hard Rock Stadium, Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins, sowie der Tennis-ATP- und WTA-1.000-Serie Miami Open, ist glamourös, aber das Streckenlayout wird von vielen Fahrern nicht gemocht (Fahrer wie Lewis Hamilton, Fernando Alonso oder Max Verstappen haben ihre Bedenken offen geteilt) und einige eingefleischte F1-Fans mögen das übermäßige Spektakel nicht. ganz in der amerikanischen Art, Sport zu treiben.

Wenn Sie interessiert sind, finden Sie hier die Zeiten und wie Sie den Großen Preis von Miami an diesem Wochenende sehen können. Dort gewann Lando Norris im vergangenen Jahr seinen ersten Grand Prix, und die Rivalität innerhalb seines eigenen Teams heizte sich auf...