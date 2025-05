Bei McLaren entsteht eine neue Rivalität, aber sie machen sich keine Sorgen... noch

HQ

Die aktuelle Formel-1-Saison lief für Max Verstappen, Lewis Hamilton oder Carlos Sainz nicht gut, aber wenn eines sicher ist, dann ist es, dass McLaren aufblüht (188 Punkte) und bereits einen großen Vorsprung vor Mercedes (111) und Red Bull (89) hat. Doch nur wenige hätten vorhersehen können, dass es der 24-jährige Australier Oscar Piastri sein würde und nicht Lando Norris, der "Papaya"-Pilot nach fünf Rennen mit zehn Punkten Vorsprung an der Spitze.

Norris war der engste Konkurrent von Max Verstappen, aber nach dem ersten Sieg in Australien kam der Brite immer hinter seinem jüngeren australischen Teamkollegen ins Ziel, der nach fünf Rennen drei Siege und vier Podestplätze auf dem Konto hat.

"Ich denke, ich für meinen Teil genieße es sehr, in der Position zu sein, gejagt zu werden, denn normalerweise bedeutet das, dass man etwas richtig macht", sagte Piastri. "Ich bin ziemlich entspannt, der Rückstand ist sehr gering und wir sind jetzt erst bei Runde fünf oder sechs, also mache ich mir darüber keine allzu großen Sorgen", fügte er hinzu und merkte an, dass es sich "nicht wirklich so viel anders anfühlt", die Meisterschaft anzuführen.

In der Zwischenzeit sagte Norris auch, dass er sich "überhaupt keine Sorgen" mache, hinter Piastri zu stehen, und gab zu, dass er "eindeutig einige Fehler gemacht hat" und nicht auf dem Niveau ist, auf dem er sein sollte. Über seinen Teamkollegen: "Er macht einen guten Job und er hat es verdient. Nichts weiter als das - ich glaube nicht so sehr an das Momentum-Zeug, nur an meine Meinung."Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Gesamtwertung zwischen den beiden Fahrern entwickelt hat, und wir werden es an diesem Wochenende beim Großen Preis von Miami live sehen.