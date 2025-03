FIFA kündigt Verteilung der Preisgelder der Klub-WM an und kündigt Solidaritätsprogramm an

HQ

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr fast ein brandneuer Wettbewerb ist (er wird alle vier Jahre mit den 32 besten Fussballvereinen der letzten vier Jahre nach dem FIFA-Ranglistensystem ausgetragen), findet in diesem Jahr statt, und es herrscht eine Mischung aus Erwartungen und Zurückhaltung unter den Fussballfans. Aber für die teilnehmenden Klubs wird es eine sehr lukrative Angelegenheit: Die FIFA hat heute bekannt gegeben, welches Geld die Klubs aus ihrer Teilnahme und für den Gewinn von Spielen erhalten werden, wenn auch von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich.

Insgesamt wird es 1 Milliarde US-Dollar geben, die unter den 32 Vereinen verteilt werden. Dies ist aufgeteilt in 525 Millionen US-Dollar für die teilnehmende Säule: das Geld, das alle 32 Vereine erhalten. Allerdings ist es nicht für jeden Verein gleich: Klubs aus Ozeanien erhalten 3,58 Millionen US-Dollar, Klubs aus Afrika, Asien sowie Nord- und Mittelamerika erhalten 9,55 Millionen US-Dollar, Klubs aus Südamerika erhalten 15,21 Millionen US-Dollar und Klubs aus Europa liegen zwischen 12,81 und 38,19 Millionen US-Dollar, die durch eine Rangliste auf der Grundlage sportlicher und kommerzieller Kriterien bestimmt werden (man kann davon ausgehen, dass Real Madrid oder Manchester City mehr erhalten werden als Ulsan HD aus Südkorea oder Masandawana aus Südafrika).

Die restlichen 475 Millionen US-Dollar werden je nachdem, wie weit sie in den Wettbewerb reichen, gleichmäßig unter allen Vereinen verteilt: 2 Millionen US-Dollar pro Sieg oder 1 Million US-Dollar pro Unentschieden, 7,5 Millionen US-Dollar für den Gewinn des Achtelfinales, 13,125 Millionen US-Dollar für das Viertelfinale, 21 Millionen US-Dollar für das Halbfinale, 30 Millionen US-Dollar für den Finalisten, 40 Millionen US-Dollar für den Sieger (das sind 37,5 Millionen Euro, oder 31,05 Mio. £)..

Der Höchstbetrag, den ein Verein erhält, beträgt 125 Millionen US-Dollar. Es gibt aber auch ein "Solidaritätsziel" von 250 Millionen Dollar - der endgültige Betrag wird wahrscheinlich vom Erfolg des Wettbewerbs abhängen - die an die übrigen Fußballvereine verteilt werden sollen, auch wenn sie nicht teilnehmen. Das gesamte Preisgeld, 1 Milliarde US-Dollar, stammt aus Partnerschaften, Sponsoren und einem großen Teil von DAZN, das eine Rekordsumme für die weltweiten Übertragungsrechte gezahlt hat, ohne die Reserven der FIFA anzutasten, "die über die 211 FIFA-Mitgliedsverbände für die globale Fussballentwicklung vorgesehen sind".

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft findet vom 12. Juni bis 13. Juli in den Vereinigten Staaten statt, kurz nach dem Final Four der Nations League, das wiederum kurz nach dem Finale der Champions League stattfindet... Es wird interessant sein zu sehen, wie viele Spieler - wenn überhaupt - alle drei in so kurzer Zeit spielen werden.