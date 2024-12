FIFA und DAZN erzielen den bisher größten Verkauf von Übertragungsrechten für einen Fussballwettbewerb

HQ

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist der erste einer neuen Art von Wettbewerb: ein Wettbewerb im langen Format – pro Monat – mit Hin- und Rückrunden, Viertelfinale, Halbfinale und Finale, mit 32 Mannschaften an 12 Austragungsorten in einem ganzen Land – den USA –, bei dem Spieler aus Klubs aus der ganzen Welt, darunter auch europäische Klubs wie Real Madrid, an ihre Grenzen gehen werden. Bayern München, PSG oder Juventus.

Dieses neue Format, das vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 stattfindet, wird auf DAZN übertragen, nachdem die größte kommerzielle Vereinbarung im Fußball mit der FIFA getroffen wurde.

Der Haken? Alle 63 Spiele werden kostenlos zu sehen sein. Zuschauer müssten sich nur bei DAZN anmelden, aber ohne ein Abonnement bezahlen zu müssen. DAZN hat auch die Rechte an Unterlizenzen für lokale frei empfangbare lineare Rundfunknetze.

Shay Segev, CEO von DAZN, sieht diese Vereinbarung als einen weiteren Schritt "auf dem Weg von DAZN, die ultimative Unterhaltungsplattform der Wahl für Sportfans auf der ganzen Welt zu werden", und wird FIFA+ (eine Bibliothek mit ikonischen Fußballmomenten und Wiederholungen) in DAZN integrieren.

FIFA-Präsident Gianni Infantini sagt, dass "durch diese Vereinbarung Milliarden von Fussballfans weltweit nun das am weitesten verbreitete Klubfussballturnier aller Zeiten kostenlos verfolgen können".

Berichten zufolge handelt es sich dabei um die größte Vereinbarung in der Geschichte des Fußballs

Laut RMC Sport, die über die Vereinbarung informierte, bevor sie offiziell bekannt gegeben wurde, versuchte die FIFA, die Rechte an Apple zu übertragen, aber nachdem die Verhandlungen gescheitert waren, wurde die Vereinbarung zwischen der FIFA und DAZN über eine Milliarde Euro getroffen.

Wie von Relevo erweitert, ist dies die höchste Summe, die jemals von einem Sender, in diesem Fall DAZN, für einen Fußballwettbewerb gezahlt wurde, mehr als bei jeder Weltmeisterschaft oder jedem UEFA-Pokal oder einer der großen europäischen Ligen.

Im Falle von LaLiga belaufen sich die Übertragungsrechte auf rund 1.500 Millionen Euro für 600 Spiele. Das sind rund 1.000 Millionen Euro... für 63 Spiele.