HQ

Der FC Barcelona sicherte sich den Einzug ins Halbfinale der Copa del Rey mit einer weiteren Niederlage gegen Valencia: 5:0, nur etwas mehr als eine Woche nach einem weiteren 7:1 gegen Valencia in LaLiga. Und mit dem zusätzlichen Schaden, dass das Spiel in den ersten dreißig Minuten mit einem Hattrick von Ferran Torres verurteilt wurde, einem ehemaligen Valencia-Spieler, der sich bei seinen Teamkollegen bedankte, aber seine Tore nicht überschwänglich feierte, sondern sein Trikot mit der Aufschrift "Lasst uns Valencia nicht vergessen" hochhob.

Ein weiterer Treffer von Fermín López bedeutete, dass es nach 30 Minuten bereits 4:0 stand. Ein einziges Tor in der zweiten Halbzeit durch Lamine Yamal beendete die Niederlage, mit dem Gefühl, dass Barcelona sich mit einem Ballbesitz von 77% am Ende des Spiels zurückhielt und wahrscheinlich daran dachte, seine Stärken für das Ligaspiel in Sevilla am kommenden Sonntag zu sparen.

https://x.com/FerranTorres20/status/1887642153788092874

Der 24-jährige Torres, der 2022 nach einer einzigen Saison bei Manchester Cty zum FC Barcelona wechselte, erzielte den schnellsten Hattrick eines Barcelona-Spielers seit Samuel Eto'o im Jahr 2008. Später sagte er: "Es ist schwer zu sehen, wie der Club deines Lebens so leidet. Sie machen eine sehr schlimme Zeit durch. Sie sollten die nicht-sportlichen Aspekte vergessen und die Spieler unterstützen, die es brauchen, um zu überleben", sagte er und bezog sich dabei auf die anhaltenden Proteste der Fans gegen den Klubbesitzer Peter Lim, der den Verein finanziell und sportlich abgewertet hat. Und all dies geschieht vor dem Hintergrund der jüngsten Tragödie der Überschwemmungen, die die Region im Oktober letzten Jahres verwüstet und über 200 Menschen das Leben gekostet haben.

Derzeit ist der FC Valencia in ernsthafter Gefahr, im nächsten Jahr aus der LaLiga abzusteigen. "Ich wünsche ihnen alles Glück der Welt, ich hoffe, dass sie überleben, denn ich bin nur ein weiterer Fan", sagte Torres.

Das Halbfinale der Copa del Rey wird am 26. Februar (Hinspiel) und am 2. April (Rückspiel) ausgetragen. Am kommenden Mittwoch erfolgt die Auslosung: Der FC Barcelona trifft neben Atlético de Madrid, Real Sociedad und Real Madrid als Halbfinalisten.