Eigengewächs von Real Madrid rettet die Mannschaft vor einer wirklich schweren Zeit beim spanischen Pokal

Real Madrid hat sich für das Halbfinale der Copa del Rey (spanischer Pokal) qualifiziert, hat aber viel mehr gelitten, als man erwartet hatte: 2:3 gegen Leganés, eine Mannschaft südlich von Madrid, die kürzlich in die erste Liga aufgestiegen ist, aber in dieser Saison sowohl Atlético de Madrid als auch Barcelona in Mitleidenschaft gezogen hat. Es ist auch eine Mannschaft, die 2018 bereits Real Madrid in dieser Phase des spanischen Pokals eliminiert hat.

Carlo Ancelotti, ohne Mbappé und Bellingham, die einige "Prellungen" erlitten haben (und sich wahrscheinlich vor dem Spiel am Samstag gegen Atleti ausruhen werden) und ohne Rüdiger und Alaba, die zwei oder drei Wochen verletzt waren, wählten einen sehr ungewöhnlichen Kader: mit Luka Modric, Endrick und Arda Güler als Startelf, Lunin anstelle von Courtois als Torhüter (er musste viel arbeiten) und sogar einem neuen einheimischen Spieler, der sein Debüt in der Mannschaft gab. Der 20-jährige Verteidiger Jacobo Ramón.

Ancelotti hoffte auf frühe Tore, um das Spiel in die Spur zu bringen, und Modric und Endrick trafen früh in der ersten Halbzeit. Doch genau wie vor drei Wochen in der letzten Runde des Pokals kam Leganés zurück und glich zum 2:2 aus. Es schien, als würde das Spiel in die Nachspielzeit gehen, aber in der 93. Minute kam ein Kopfball von Gonzalo García, einem weiteren Eigengewächs, der in der B-Mannschaft von Real Madrid spielt, und bescherte los blancos den Sieg.

Ancelotti wurde in letzter Zeit viel dafür kritisiert, dass er nur ungern jüngere Spieler einsetzte, aber heute hatte er keine andere Wahl... Und es hat geklappt: Gonzalo, Stürmer bei Real Madrid B, hat in dieser Saison bereits 19 Tore erzielt.

Real Madrid ist nach dem 5:0-Sieg von Atlético de Madrid gegen Getafe der zweite Finalist der Copa del Rey. Am Donnerstag werden wir die beiden anderen Finalisten kennen: Real Sociedad gegen Osasuna und Valencia gegen Barcelona.