Europäische Länder, die sich bis nächste Woche für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren könnten

Die Länderspielpause in dieser und der nächsten Woche (beginnend am heutigen Freitag und endend am nächsten Dienstag) könnte bedeuten, dass sich einige europäische Länder für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren könnten. Die Gruppenphase für Europa begann für einige Länder (die nicht in der Nations League vertreten sind, deren Prozess im Oktober begann) vor dem Sommer und wird für alle im November enden.

Europa erhält 12 direkte Plätze für die Weltmeisterschaft 2026, die Tabellenführer jeder der 12 Gruppen, während die 12 Zweitplatzierten jeder Gruppe um vier Plätze in den UEFA-Playoffs im März 2026 kämpfen, nachdem die Auslosung der Weltmeisterschaft (am 5. Dezember) erfolgt ist. An diesen Play-offs nehmen 16 Mannschaften teil (darunter die 4 bestplatzierten Gruppensieger der Nations League, die sich in der Gruppenphase nicht qualifiziert haben).

Insgesamt werden 4 Plätze in Play-offs vergeben, die sich nicht mit anderen Konföderationen überschneiden (Afrika, Asien, Ozeanien, CONMEBOL und CONCACAF haben ihre eigenen Play-offs zwischen den Konföderationen).

Wer kann sich diese Woche für die Weltmeisterschaft 2026 in Europa qualifizieren?

Da noch zwischen zwei und vier Spiele zu spielen sind (je nach Gruppe), ist es immer noch schwierig zu bestimmen, wer Chancen auf eine Qualifikation hat, und es gibt viele Variablen zu berücksichtigen, aber nach Berechnungen auf ESPN sind dies die Mannschaften mit mathematischen Optionen, um sich zu qualifizieren (sich den ersten Platz in ihrer Gruppe zu sichern). Obwohl einige von ihnen sehr abgelegen sind:

Frankreich: Kann sich aus Gruppe D qualifizieren, wenn sie Aserbaidschan gewinnen und Island, wenn Island nicht gegen die Ukraine gewinnt und die Ukraine nicht beide Spiele im Oktober gewinnt.

Spanien: Qualifiziert sich, wenn sie beide Heimspiele gegen Georgien und Bulgarien gewinnen und die Türkei in Bulgarien und Georgien nicht gewinnt.

Portugal: Kann sich qualifizieren, wenn sie gegen Irland und Ungarn gewinnen und Armenien ihre beiden Spiele im Oktober nicht gewinnt.

Norwegen: Norwegen könnte sich mit ziemlicher Sicherheit für Gruppe I qualifizieren, wenn sie heute dank ihres Torvorteils (+21 gegen +5) gegen Italien beide Spiele gewinnen.

England: Kann sich qualifizieren, wenn sie ihr Auswärtsspiel gegen Lettland gewinnen, wenn Serbien eines ihrer beiden Spiele gegen Albanien und Andorra nicht gewinnt

Slowakei: Könnte sich für Gruppe A qualifizieren, wenn sie ihre beiden Spiele in dieser Woche gewinnen und Deutschland in Luxemburg nicht gewinnt.