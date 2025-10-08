Länderspielpause im Oktober 2025: alle Qualifikationsspiele zur WM 2026 in Europa
Dies sind alle Qualifty-Spiele der Weltmeisterschaft 2026 zwischen dem 9. und 14. Oktober.
In dieser und der nächsten Woche findet die zweite Länderspielpause der Saison statt, in der die WM-Qualifikationsspiele der europäischen Nationen fortgesetzt werden (in Südamerika und Asien gibt es Freundschaftsspiele). Der vorletzte Spieltag der Gruppenphase für die Qualifikation in dieser Woche könnte entscheidend für die Nationen sein, die sich für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren wollen.
An diesem Wochenende werden die nationalen Ligen für zwei Wochen pausiert und die folgenden Spiele werden ausgetragen:
7. Spieltag der Qualifikation für die WM 2026
(Zeiten in MEZ, in Großbritannien eine Stunde früher)
Donnerstag, 9. Oktober
- Finnland - Litauen: 18:00 Uhr
- Malta - Niederlande: 20:45
- Tschechien - Kroatien: 20:45
- Österreich - San Marino: 20:45
- Schottland - Griechenland: 20:45 Uhr
- Färöer - Montenegro: 20:45 Uhr
- Zypern - Bosnien und Herzegowina: 20:45 Uhr
- Weißrussland - Dänemark: 20:45 Uhr
Freitag, 10. Oktober
- Kasachstan - Liechtenstein: 16:00
- Belgien - Nordmazedonien: 20:45 Uhr
- Island - Ukraine: 20:45 Uhr
- Frankreich - Aserbaidschan: 20:45 Uhr
- Deutschland - Luxemburg: 20:45
- Schweden - Schweiz: 20:45 Uhr
- Nordirland - Slowakei: 20:45 Uhr
- Kosovo - Slowenien: 20:45 Uhr
Samstag, 11. Oktober
- Lettland - Andorra: 15.00 Uhr
- Ungarn - Armenien: 18:00 Uhr
- Norwegen - Israel: 18:00 Uhr
- Bulgarien - Türkiye: 20:45
- Estland - Italien: 20:45 Uhr
- Portugal - Irland: 20:45 Uhr
- Serbien - Albanien: 20:45 Uhr
- Spanien - Georgien: 20:45 Uhr
8. Spieltag der Qualifikation für die WM 2026
Sonntag, 12. Oktober
- San Marino - Zypern: 15:00 Uhr
- Schottland - Weißrussland: 18:00 Uhr
- Niederlande - Finnland: 18:00 Uhr
- Färöer - Tschechien: 18:00
- Dänemark - Griechenland: 20:45 Uhr
- Kroatien - Gibraltar: 20:45 Uhr
- Rumänien - Österreich: 20:45 Uhr
- Litauen - Polen: 20:45 Uhr
Montag, 13. Oktober
- Nordmazedonien - Kasachstan: 20:45
- Nordirland - Deutschland: 20:45 Uhr
- Slowenien - Schweiz: 20:45
- Ukraine - Aserbaidschan: 20:45 Uhr
- Swden - Kosovo: 20:45
- Wales - Belgien: 20:45 Uhr
- Slowakei - Luxemburg: 20:45
- Island - Frankreich: 20:45 Uhr
Dienstag, 14. Oktober
- Estland - Moldawien: 18:00 Uhr
- Italien - Israel: 20:45 Uhr
- Portugal - Ungarn: 20:45 Uhr
- Andorra - Serbien: 20:45
- Spanien - Bulgarien: 20:45 Uhr
- Türkei - Georgien: 20:45 Uhr
- Lettland - England: 20:45 Uhr
- Irland - Armenien: 20:45 Uhr
Wann sind die nächsten Länderspielpausen?
Die letzte Länderspielpause des Jahres und das Ende der Gruppenphase finden am 13.-18. November 2025 statt.
Danach findet die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 am 5. Dezember 2025 statt, auch wenn sechs Plätze noch vergeben werden: In den UEFA-Play-offs (für Mannschaften, die in ihrer Gruppe den zweiten Platz belegen) werden vier qualifizierte Mannschaften ermittelt, und in den Play-offs zwischen den Konföderationen werden zwei weitere Plätze vergeben. Sie finden zwischen dem März 23-31, 2026 statt.