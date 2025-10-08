Länderspielpause im Oktober 2025: alle Qualifikationsspiele zur WM 2026 in Europa

HQ

In dieser und der nächsten Woche findet die zweite Länderspielpause der Saison statt, in der die WM-Qualifikationsspiele der europäischen Nationen fortgesetzt werden (in Südamerika und Asien gibt es Freundschaftsspiele). Der vorletzte Spieltag der Gruppenphase für die Qualifikation in dieser Woche könnte entscheidend für die Nationen sein, die sich für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren wollen.

An diesem Wochenende werden die nationalen Ligen für zwei Wochen pausiert und die folgenden Spiele werden ausgetragen:

7. Spieltag der Qualifikation für die WM 2026

(Zeiten in MEZ, in Großbritannien eine Stunde früher)

Donnerstag, 9. Oktober



Finnland - Litauen: 18:00 Uhr



Malta - Niederlande: 20:45



Tschechien - Kroatien: 20:45



Österreich - San Marino: 20:45



Schottland - Griechenland: 20:45 Uhr



Färöer - Montenegro: 20:45 Uhr



Zypern - Bosnien und Herzegowina: 20:45 Uhr



Weißrussland - Dänemark: 20:45 Uhr



Freitag, 10. Oktober



Kasachstan - Liechtenstein: 16:00



Belgien - Nordmazedonien: 20:45 Uhr



Island - Ukraine: 20:45 Uhr



Frankreich - Aserbaidschan: 20:45 Uhr



Deutschland - Luxemburg: 20:45



Schweden - Schweiz: 20:45 Uhr



Nordirland - Slowakei: 20:45 Uhr



Kosovo - Slowenien: 20:45 Uhr



Samstag, 11. Oktober



Lettland - Andorra: 15.00 Uhr



Ungarn - Armenien: 18:00 Uhr



Norwegen - Israel: 18:00 Uhr



Bulgarien - Türkiye: 20:45



Estland - Italien: 20:45 Uhr



Portugal - Irland: 20:45 Uhr



Serbien - Albanien: 20:45 Uhr



Spanien - Georgien: 20:45 Uhr



8. Spieltag der Qualifikation für die WM 2026

Sonntag, 12. Oktober



San Marino - Zypern: 15:00 Uhr



Schottland - Weißrussland: 18:00 Uhr



Niederlande - Finnland: 18:00 Uhr



Färöer - Tschechien: 18:00



Dänemark - Griechenland: 20:45 Uhr



Kroatien - Gibraltar: 20:45 Uhr



Rumänien - Österreich: 20:45 Uhr



Litauen - Polen: 20:45 Uhr



Montag, 13. Oktober



Nordmazedonien - Kasachstan: 20:45



Nordirland - Deutschland: 20:45 Uhr



Slowenien - Schweiz: 20:45



Ukraine - Aserbaidschan: 20:45 Uhr



Swden - Kosovo: 20:45



Wales - Belgien: 20:45 Uhr



Slowakei - Luxemburg: 20:45



Island - Frankreich: 20:45 Uhr



Dienstag, 14. Oktober



Estland - Moldawien: 18:00 Uhr



Italien - Israel: 20:45 Uhr



Portugal - Ungarn: 20:45 Uhr



Andorra - Serbien: 20:45



Spanien - Bulgarien: 20:45 Uhr



Türkei - Georgien: 20:45 Uhr



Lettland - England: 20:45 Uhr



Irland - Armenien: 20:45 Uhr



Wann sind die nächsten Länderspielpausen?

Die letzte Länderspielpause des Jahres und das Ende der Gruppenphase finden am 13.-18. November 2025 statt.

Danach findet die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 am 5. Dezember 2025 statt, auch wenn sechs Plätze noch vergeben werden: In den UEFA-Play-offs (für Mannschaften, die in ihrer Gruppe den zweiten Platz belegen) werden vier qualifizierte Mannschaften ermittelt, und in den Play-offs zwischen den Konföderationen werden zwei weitere Plätze vergeben. Sie finden zwischen dem März 23-31, 2026 statt.