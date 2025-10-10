Die ersten 20 Mannschaften haben sich für die WM 2026 qualifiziert

HQ

In vielen Teilen der Welt sind die WM-Qualifikationsturniere noch im Gange. Bei der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten (mit 48 statt 32 Mannschaften) in den USA, Mexiko und Kanada sind derzeit 20 Länder für das Megaevent im kommenden Sommer bestätigt, vor allem aus Südamerika (CONMEBOL) und Asien (AFC).

In dieser Woche werden die direkten Plätze für Afrika und Asien vergeben, und es ist wahrscheinlich, dass wir einige der ersten europäischen Nationen herausfinden werden, die sich qualifizieren. Die Auslosung findet am 5. Dezember statt, aber es sind noch sechs Plätze in den Play-offs zwischen den Konföderationen zu vergeben.

Dies ist die Liste der Länder, die ab dem 10. Oktober 2025 für die Weltmeisterschaft bestätigt wurden:

Afrika (4/9 + 1 Playoff-Platz)



Algerien



Ägypten



Marokko



Tunissien



Asien (6/8 + 1 Playoff-Platz)



Australien



Iran



Japan



Jordanien



Südkorea



Usbekistan



Europa (0/12 + 4 Playoff-Plätze)

Noch keine

Ozeanien (1/1 + 1 Playoff-Platz)



Neuseeland



Südamerika (6/6 + 1 Playoff-Platz)



Argentinien



Brazilien



Ecuador



Uruguay



Kolumbien



Paraguay



Nord- und Mittelamerika (3 Gastgeberländer + 0/3 + 2 Playoff-Platz)



USA



Mexiko



Kanada



