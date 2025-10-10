Gamereactor

Die ersten 20 Mannschaften haben sich für die WM 2026 qualifiziert

Dies sind die ersten Teams, die sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert haben.

In vielen Teilen der Welt sind die WM-Qualifikationsturniere noch im Gange. Bei der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten (mit 48 statt 32 Mannschaften) in den USA, Mexiko und Kanada sind derzeit 20 Länder für das Megaevent im kommenden Sommer bestätigt, vor allem aus Südamerika (CONMEBOL) und Asien (AFC).

In dieser Woche werden die direkten Plätze für Afrika und Asien vergeben, und es ist wahrscheinlich, dass wir einige der ersten europäischen Nationen herausfinden werden, die sich qualifizieren. Die Auslosung findet am 5. Dezember statt, aber es sind noch sechs Plätze in den Play-offs zwischen den Konföderationen zu vergeben.

Dies ist die Liste der Länder, die ab dem 10. Oktober 2025 für die Weltmeisterschaft bestätigt wurden:

Afrika (4/9 + 1 Playoff-Platz)


  • Algerien

  • Ägypten

  • Marokko

  • Tunissien

Asien (6/8 + 1 Playoff-Platz)


  • Australien

  • Iran

  • Japan

  • Jordanien

  • Südkorea

  • Usbekistan

Europa (0/12 + 4 Playoff-Plätze)

Noch keine

Ozeanien (1/1 + 1 Playoff-Platz)


  • Neuseeland

Südamerika (6/6 + 1 Playoff-Platz)


  • Argentinien

  • Brazilien

  • Ecuador

  • Uruguay

  • Kolumbien

  • Paraguay

Nord- und Mittelamerika (3 Gastgeberländer + 0/3 + 2 Playoff-Platz)


  • USA

  • Mexiko

  • Kanada

Freuen Sie sich auf die Weltmeisterschaft 2026?

