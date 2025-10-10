Der Kampf um die WM-Qualifikation geht für Deutschland heute weiter: Es braucht "Sieg um Sieg"

HQ

Deutschland befindet sich in der WM-Qualifikation in einer tückischen Position, ist nach der überraschenden Niederlage gegen die Slowakei im September derzeit Dritter in der Gruppe A. Ein Ausscheiden vor der WM wäre für den viermaligen Weltmeister extrem schockierend, wenn auch eine reale Möglichkeit, wenn sie nicht "einen Sieg nach dem anderen" hinbekommen, wie der deutsche Mittelfeldspieler von Mainz 05, Nadiem Amiri, vor dem heutigen Spiel gegen Luxemburg (20.45 Uhr, 19.45 Uhr MESZ) sagte.

Das Gute daran ist, dass Luxemburg historisch gesehen nur einmal gegen Deutschland gewonnen hat, und das war im Jahr 1939. Die anderen elf Spiele gewann Deutschland, zuletzt aus dem Jahr 2006. Das bedeutet aber auch, dass der Druck noch größer sein wird, wie Amiri zugibt: "Jeder erwartet von uns, dass wir jeden Gegner 5:0, 6:0 schlagen, aber das ist nicht mehr möglich. Die Zeiten haben sich einfach geändert. Jeder ist gut, jeder kann sich behaupten" (via ESPN).

Was muss passieren, damit sich Deutschland für die WM 2026 qualifiziert?

Die gute Nachricht ist, dass Deutschland (größtenteils) auf sich selbst angewiesen ist, denn am 17. November trifft es am letzten Spieltag erneut auf die Slowakei, den Rivalen aus der Gruppe A. Sie hoffen, dass die Slowakei, die ihre ersten beiden Spiele gewonnen hat, woanders abrutscht. Wenn die Slowakei alles gewinnt, würde es von der Tordifferenz abhängen, welche Mannschaft sich als Gruppenführer für die Weltmeisterschaft qualifiziert und welche Mannschaft in die Play-offs einzieht, wobei vier Mannschaften später im März 2026 nur um einen Platz kämpfen.

Nächste Spiele für Deutschland:



Deutschland - Luxemburg: Freitag, 7. Oktober, 20:45 Uhr MEZ



Nordirland - Deutschland: Montag, 12. Oktober, 20:45 Uhr



Luxemburg – Deutschland: Freitag, 14. November, 20:45 Uhr MEZ



Deutschland - Slowakei: Montag, 17. November, 20:45 Uhr MEZ



Glauben Sie, dass sich Deutschland in der Gruppe A als Tabellenführer die WM-Qualifikation sichern kann?