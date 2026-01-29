Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 29. Januar, und Anstoßzeiten
Es ist der letzte Spieltag der Ligaphase.
Die Europa League beendet heute Abend ihre Ligaphase, einen Tag nach der Champions League, und auf die gleiche Weise beginnen alle Spiele gleichzeitig, da die Ergebnisse eines Spiels für andere Teams drastische Folgen haben können (wie Benfica und Real Madrid zum Beispiel sehr gut wissen...).
Derzeit sind Aston Villa und Lyon die einzigen Teams, die bestätigt wurden, egal wie es weitergeht.
Diese anderen Teams wissen sicher, dass sie unter den Top 24 landen werden, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Platz unter den Top 8 und dem Vermeiden einer Extrarunde: Bologna, Braga, Celta Vigo, Crvena Zvezda, Fenerbahçe, Ferencváros, Freiburg, Genk, Midtjylland, Nottingham Forest, Panathinaikos, PAOK, Porto, Real Betis, Roma, Stuttgart und Viktoria Plzeň.
Europa-League-Spiele am Donnerstag, 29. Januar:
Hier sind alle UEFA Europa League-Spiele am Donnerstag, den 29. Januar (Liga-Phase Spieltag 8):
- Aston Villa gegen RB Salzburg — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Real Betis gegen Feyenoord — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Basel gegen Viktoria Plzen — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Celtic gegen FC Utrecht — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Crvena zvezda gegen Celta de Vigo — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- FCSB gegen Fenerbahçe — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Panathinaikos gegen Roma — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Maccabi Tel Aviv gegen Bologna — 21:00 CET / 20:00 GMT
- FC Porto gegen Rangers — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Lille gegen SC Freiburg — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Genk gegen Malmö FF — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Go Ahead Eagles gegen SC Braga — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Ludogorets Razgrad gegen Nöde — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Midtjylland gegen Dinamo Zagreb — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Nottingham Forest gegen Ferencváros — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Lyon gegen PAOK — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Sturm Graz gegen Brann — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
- Stuttgart gegen Young Boys — 21:00 MEZ / 20:00 GMT
Einen Tag nach diesen Spielen findet die Auslosung statt, um die Paarungen für die K.-o.-Playoffs zu bestimmen. Verfolgst du diese Saison die Europa League?