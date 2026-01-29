Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 29. Januar, und Anstoßzeiten

HQ

Die Europa League beendet heute Abend ihre Ligaphase, einen Tag nach der Champions League, und auf die gleiche Weise beginnen alle Spiele gleichzeitig, da die Ergebnisse eines Spiels für andere Teams drastische Folgen haben können (wie Benfica und Real Madrid zum Beispiel sehr gut wissen...).

Derzeit sind Aston Villa und Lyon die einzigen Teams, die bestätigt wurden, egal wie es weitergeht.

Diese anderen Teams wissen sicher, dass sie unter den Top 24 landen werden, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Platz unter den Top 8 und dem Vermeiden einer Extrarunde: Bologna, Braga, Celta Vigo, Crvena Zvezda, Fenerbahçe, Ferencváros, Freiburg, Genk, Midtjylland, Nottingham Forest, Panathinaikos, PAOK, Porto, Real Betis, Roma, Stuttgart und Viktoria Plzeň.

Europa-League-Spiele am Donnerstag, 29. Januar:

Hier sind alle UEFA Europa League-Spiele am Donnerstag, den 29. Januar (Liga-Phase Spieltag 8):



Aston Villa gegen RB Salzburg — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Real Betis gegen Feyenoord — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Basel gegen Viktoria Plzen — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Celtic gegen FC Utrecht — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Crvena zvezda gegen Celta de Vigo — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



FCSB gegen Fenerbahçe — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Panathinaikos gegen Roma — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



FC Porto gegen Rangers — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Lille gegen SC Freiburg — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Genk gegen Malmö FF — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Go Ahead Eagles gegen SC Braga — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Ludogorets Razgrad gegen Nöde — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Midtjylland gegen Dinamo Zagreb — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Nottingham Forest gegen Ferencváros — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Lyon gegen PAOK — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Sturm Graz gegen Brann — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Stuttgart gegen Young Boys — 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Einen Tag nach diesen Spielen findet die Auslosung statt, um die Paarungen für die K.-o.-Playoffs zu bestimmen. Verfolgst du diese Saison die Europa League?