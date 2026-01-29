Das Tor des Benfica-Torwarts gegen Real Madrid in letzter Sekunde rettet sie vor dem Ausscheiden

HQ

Das Spiel Benfica gegen Real Madrid als Teil des letzten Spieltages der Ligaphase der Champions League endete in einem der bemerkenswertesten Momente der Saison, als Benfica sich für die Play-offs des Wettbewerbs qualifizierte.

Benfica würde Real Madrid mit 3:2 sicher besiegen: Die Niederlage (und Sportings drittes Tor gegen Bilbao) würde Real Madrid aus den Top 8 bestrafen und sie in die Play-offs zwingen, doch Benfica, das auf Platz 25 der Tabelle stand und ausgeschieden war, brachte nichts aus.

Benfica brauchte noch ein Tor... und in der siebten Minute der fünf Nachspielzeiten bat Trainer Jose Mourinho Benfica-Torwart Anatoliy Trubin, seinen Pfosten zu verlassen und im allerletzten Spielzug zu versuchen... Und er hat tatsächlich getroffen.

Mit diesem Tor gelang es Benfica, eine bessere Tordifferenz zu Marseille zu haben, und beide tauschten in letzter Minute die Plätze, lange nachdem Marseille ihr Spiel beendet hatte, eine 0:3-Niederlage gegen Club Brügge. Und jetzt ist das Lustige, dass es aufgrund der Funktionsweise der Champions-League-Auslosung eine fünfzigprozentige Chance gibt, dass Real Madrid und Benfica in den Play-offs wieder aufeinandertreffen...