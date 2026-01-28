Champions-League-Endtabelle: Barcelona, Man City im Achtelfinale; Real Madrid, Inter und PSG kommen in die Play-offs!
Der letzte Spieltag der Champions League 2025/26 brachte große Spannungen und überraschende Ergebnisse!
Die Champions-League-Ligaphase ist beendet, und die Endergebnisse sowie die Tabelle unterscheiden sich deutlich von dem, was die Statistiken vorhergesagt hatten. Arsenal und Bayern München stehen an der Spitze, wobei Arsenal das einzige ungeschlagene Team ist. Anschließend erreichten Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting und Manchester City die Top 8 und erreichten die Play-offs
Allerdings müssen Teams wie Real Madrid, Inter, PSG, Juventus oder Atlético de Madrid, die Chancen auf die Top 8 hatten, die zusätzliche Play-off-Runde spielen, während andere wie Athletic Club die Chance hatten, sich zu retten, aber am Ende ausgeschieden sind...
Champions-League-Endtabelle
Die besten 8 Teams kommen ins Achtelfinale, Teams zwischen 9 und 24 spielen die K.-o.-Play-offs, und die unteren Teams sind ausgeschieden...
- Arsenal
- Bayern
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sportlich
- Manchester City
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético Madrid
- Atalanta
- Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiakos
- Club Brügge
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag FK
- Bodo/Glimt
- Benfica
- Marseille
- Pafos
- Union Saint-Gilloise
- PSV
- Athletic Club
- Neapel
- Kopenhagen
- Ajax
- Eintracht Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat