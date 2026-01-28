Gamereactor

Champions-League-Endtabelle: Barcelona, Man City im Achtelfinale; Real Madrid, Inter und PSG kommen in die Play-offs!

Der letzte Spieltag der Champions League 2025/26 brachte große Spannungen und überraschende Ergebnisse!

Die Champions-League-Ligaphase ist beendet, und die Endergebnisse sowie die Tabelle unterscheiden sich deutlich von dem, was die Statistiken vorhergesagt hatten. Arsenal und Bayern München stehen an der Spitze, wobei Arsenal das einzige ungeschlagene Team ist. Anschließend erreichten Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting und Manchester City die Top 8 und erreichten die Play-offs

Allerdings müssen Teams wie Real Madrid, Inter, PSG, Juventus oder Atlético de Madrid, die Chancen auf die Top 8 hatten, die zusätzliche Play-off-Runde spielen, während andere wie Athletic Club die Chance hatten, sich zu retten, aber am Ende ausgeschieden sind...

Champions-League-Endtabelle

Die besten 8 Teams kommen ins Achtelfinale, Teams zwischen 9 und 24 spielen die K.-o.-Play-offs, und die unteren Teams sind ausgeschieden...


  1. Arsenal

  2. Bayern

  3. Liverpool

  4. Tottenham

  5. Barcelona

  6. Chelsea

  7. Sportlich

  8. Manchester City

  9. Real Madrid

  10. Inter

  11. PSG

  12. Newcastle

  13. Juventus

  14. Atlético Madrid

  15. Atalanta

  16. Leverkusen

  17. Borussia Dortmund

  18. Olympiakos

  19. Club Brügge

  20. Galatasaray

  21. Monaco

  22. Qarabag FK

  23. Bodo/Glimt

  24. Benfica

  25. Marseille

  26. Pafos

  27. Union Saint-Gilloise

  28. PSV

  29. Athletic Club

  30. Neapel

  31. Kopenhagen

  32. Ajax

  33. Eintracht Frankfurt

  34. Slavia Praha

  35. Villarreal

  36. Kairat

