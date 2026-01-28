Champions-League-Endtabelle: Barcelona, Man City im Achtelfinale; Real Madrid, Inter und PSG kommen in die Play-offs!

HQ

Die Champions-League-Ligaphase ist beendet, und die Endergebnisse sowie die Tabelle unterscheiden sich deutlich von dem, was die Statistiken vorhergesagt hatten. Arsenal und Bayern München stehen an der Spitze, wobei Arsenal das einzige ungeschlagene Team ist. Anschließend erreichten Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting und Manchester City die Top 8 und erreichten die Play-offs

Allerdings müssen Teams wie Real Madrid, Inter, PSG, Juventus oder Atlético de Madrid, die Chancen auf die Top 8 hatten, die zusätzliche Play-off-Runde spielen, während andere wie Athletic Club die Chance hatten, sich zu retten, aber am Ende ausgeschieden sind...

Champions-League-Endtabelle

Die besten 8 Teams kommen ins Achtelfinale, Teams zwischen 9 und 24 spielen die K.-o.-Play-offs, und die unteren Teams sind ausgeschieden...