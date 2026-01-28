Champions-League-Auslosung: Wann findet sie statt und mögliche Rivalen; Real Madrid gegen Benfica nochmal?

HQ

Nach dem Ende der Ligaphase der Champions League ist es für die zweite Hälfte des Turniers in der Saison 2025/26, die K.-o.-Runden, die immer in zwei Spielen ausgetragen werden, mit Ausnahme des Finales. Aber seit der letzten Saison findet statt direkt ins Achtelfinale ein zusätzliches K.-o.-Playoff statt, bei dem Teams auf der Rangliste 9-24 stehen.

Die besten 8 Teams haben sich für das Achtelfinale qualifiziert (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting und Manchester City), und die Teams darunter spielen diese zusätzliche Runde, wobei die Rivalen am Freitag, den 30. Januar, um 12:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr) und 11:00 Uhr GMT durch eine Auslosung entschieden werden.

Die Auslosung (die auch die Rivalen für die gleiche Phase der Europa League bestimmt, nachdem die Spiele am Donnerstag ausgetragen werden) wird auf UEFA.com und deren offiziellen Videokanälen übertragen.

Wie funktioniert die Auslosung der Champions League:

Allerdings ist es nicht völlig zufällig, da die Reihenfolge der Tabelle wichtig ist. Teams auf Platz 9 oder 10 treffen nur auf Teams auf Platz 23 oder 24; Teams auf Platz 11 oder 12 treffen nur auf Teams auf Platz 21 oder 22, und so weiter...

Teams auf den Plätzen 9-16 bestreiten das Rückspiel des Play-offs zu Hause, aber der Sieger verliert dieses Privileg in den folgenden Runden...

In diesem Wissen sind dies die möglichen Paarungen, die nach der Champions-League-Auslosung am 30. Januar entstehen können:



Real Madrid oder Inter gegen Bodo/Glimt oder Benfica



PSG oder Newcastle gegen Qarabag FK oder Monaco



Juventus oder Atlético de Madrid gegen Club Brugge oder Galatasaray



Atalanta oder Bayer Leverkusen gegen Dortmund oder Olympiakos



Also ja, eine mögliche Wiederholung von Real Madrid gegen Benfica, die Madrid auf Platz neun bestrafte und Benfica rettete, könnte passieren. Es gibt eine fünfzigprozentige Chance...

Danach sind dies die Termine, die Sie für den Rest des Wettbewerbs kennen müssen:



K.-o.-Playoffs: 17./18. & 24./25. Februar 2026



Auslosung der letzten 16: 27. Februar



Runde der letzten 16: 11.10. & 17./18. März 2026



Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026



Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026



Endgültigkeit: 30. Mai 2026 (Budapest)



Wen möchtest du, dass der UEFA Champions League 2025/26 gewinnt?