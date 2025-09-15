Ergebnisse der Gesamtwertung der Vuelta 2025: Vingegaard gewinnt die "seltsamste Tour aller Zeiten"

HQ

Jonas Vingegaard wurde zum Sieger der Vuelta a España 2025 erklärt, einem Rennen, das für immer in Erinnerung bleiben wird durch die pro-palästinensischen Proteste, die in fast jeder Etappe gegen das israelisch-führende Tech-Team stattfanden, das am Ende die letzte Etappe absagte, als Tausende von Demonstranten in die Straßen von Madrid eindrangen.

Jeder Fahrer erhielt die gleiche Zeit für die Gesamtwertung, die glücklicherweise bereits am Vortag entschieden war, ein Anstieg zum La Bola del Mundo in den Bergen von Madrid, wo der Däne seinen dritten Etappensieg holte und den Abstand zum Portugiesen Joao Almeida vom UAE Team Emirates XRG auf eine endgültige Minute und 16 Sekunden ausbaute.

Der Brite Tom Pidcock vom Q36.5 Pro Cycling Team holte sich mit 3 Minuten und 11 Sekunden Rückstand auf Vingegaard seinen ersten Podestplatz überhaupt. Der Australier Jay Hindley von Red Bull Borda-Hansgrohe hatte keine Chance auf einen Endspurt und kam 30 Sekunden hinter Pidcock ins Ziel, während der US-Amerikaner Matthew Riccitello, die beste Platzierung des umstrittenen Israel-Premier Tech Teams, Fünfter wurde.

Wegen der Proteste wurden die Fahrer schnell in ihre Autos gesetzt und es fand keine traditionelle Siegerehrung statt. Es wurde ein improvisiertes Podium mit Kühlboxen gebaut.

Jonas Vingegaard sagte in einem Interview, es sei das seltsamste Rennen in seinem Leben gewesen, aber er habe Verständnis für die Demonstranten. "Die Leute tun es aus einem bestimmten Grund. Es ist schrecklich, was da passiert. Ich denke, vielleicht wollen die Protestierenden eine Stimme, also sollten die Medien ihnen vielleicht diese Stimme geben. Vielleicht machen sie es deshalb", sagte er zu Sport TV2.

La Vuelta a España 2025: Top Ten der Gesamtwertung