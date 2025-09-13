Jonas Vingegaard gewinnt die vorletzte Etappe und gewinnt morgen die Vuelta

HQ

Der Sieger der Vuelta a España steht nach der vorletzten Etappe, dem Anstieg zur La Bola del Mundo (Thw World's Sphere), einem Berg in der Nähe von Madrid, der 2.265 Meter über dem Meeresspiegel liegt und zum dritten Mal (nach 2012 und 2010) bei der Vuelta ausgetragen wurde, so gut wie fest.

Jonas Vingegaard vom Team Visma wurde von den meisten als Sieger der Großen Tour Spaniens vorhergesagt. Vor der Etappe am Samstag lag der Däne 44 Sekunden vor dem Portugiesen Joao Almeida aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, und er verteidigte nicht nur seine Zeit, sondern holte sich auch den Sieg, obwohl er wusste, dass es sich um eine der prestigeträchtigsten Etappen des Rennens handelt. Vingegaard, der Erste, hatte fast 1 Minute und 16 Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida, der heute Fünfter wurde.

Am Sonntag findet der Kampf zwischen dem Engländer Tom Pidcock und dem Australier Jai Hindley statt. Die letzte Etappe in Madrid wird von über tausend Polizisten schwer bewacht, nachdem pro-palästinensische Demonstranten mehrere Etappen des Rennens gestört und erneut gegen die Teilnahme von Israel-Premier Tech protestiert haben.