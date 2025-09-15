Pro-Palästina-Demonstranten dringen in Madrids Straßen ein und stoppen die Vuelta a España

HQ

Die Vuelta a España konnte auf der Schlussetappe rund um das Zentrum von Madrid nicht wie geplant ins Ziel kommen. Jedes Jahr wird die Etappe in Madrid von jubelnden Fans gefeiert, die die Radhelden willkommen heißen, aber nicht in diesem Jahr: Tausende von Pro-Palästina-Anhängern drangen auf die Straßen und zwangen die Behörden, das Rennen vorzeitig zu beenden, 60 km vor der Ziellinie (bestehend aus neun Runden auf einem Rundkurs rund um Madrid).

Die Menschen protestierten bei der Vuelta gegen die Teilnahme von Israel-Premier Tech, einem Team, das von einem zionistischen Milliardär, Sylvain Adams, einem engen Freund von Benjamin Netanjahu und selbsternannten "Botschafter Israels", finanziert wird. Die Rennorganisatoren sagten, sie hätten keine rechtliche Möglichkeit, ein Team auszuschließen, und das Team weigerte sich, sich zurückzuziehen, da dies einen "gefährlichen Präzedenzfall" schaffen würde. Aus Angst um ihre Sicherheit stimmten die Radfahrer dafür, das Rennen fortzusetzen und nur dann aufzuhören, wenn sie ernsthafte Zwischenfälle sahen. Nach einigen Bergetappen mit einigen Demonstranten und Blocks, aber ohne größere Zwischenfälle, erreichte das Rennen seinen Höhepunkt in den belebten Straßen von Madrid.

Es kam zu mehreren Szenen von Anklagen zwischen Demonstranten und Polizisten. Die Stadt berief fast zweitausend Beamte zwischen der Nationalpolizei, der örtlichen Polizei und der Guardia Civil ein, eine Mobilisierung, die dem NATO-Gipfel in Madrid im Jahr 2022 ähnelt. Sie waren jedoch nicht in der Lage, die 100.000 Demonstranten auf den Straßen zu stoppen, so die spanische Regierung. Es gab 22 verletzte Polizisten und zwei Personen wurden verletzt.