Ein Erdbeben der Stärke 5,6 ereignete sich heute nördlich von Suez

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Ähnlich wie bei den jüngsten Fällen in China, Chile und Papua-Neuguinea und im Gegensatz zu den katastrophalen Fällen in Venezuela und Japan in diesem Sommer, wurde heute nördlich von Suez, Ägypten, ein neuer Seismus registriert. Das Institut für Astronomie und Geophysik des Landes gibt an, dass das Beben etwa 38 km nördlich von Suez kurz nach 3 Uhr morgens Ortszeit getroffen hat, so Reuters.

Bisher wurden keine Opfer oder Sachschäden gemeldet, da die ägyptischen Behörden keine Mitteilungen über Verletzte oder Abrisse erhalten haben. Allerdings laufen die Bewertungen zum Zeitpunkt des Schreibens noch.

Außerdem wurden die Rettungsdienste in betroffenen Bereichen in Alarmbereitschaft versetzt, wobei der ägyptische Rote Halbmond seinen Einsatzplan aktivierte und die Bewohner aufforderte, Gebäude mit strukturellen Schäden zu meiden, während in den nächsten Stunden und Tagen weitere offizielle Updates eintreffen.