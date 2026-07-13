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Ein Erdbeben der Stärke 6,5 erschütterte heute früher die Region Lorengau in Papua-Guinea, wie von Reuters, AA und anderen Quellen festgehalten wurde. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden keine Schäden gemeldet.

Das Erdbeben wurde vom US Geological Survey (USGS) etwa 191 Kilometer südöstlich von Lorengau in der Provinz Manus vor 9 Uhr GMT gemessen. Das Beben erreichte eine Tiefe von 47,8 km.

Obwohl nichts Ernstes berichtet wurde, wurde die Nachricht bekannt, als der Schmerz in Venezuela frisch und scharf bleibt.