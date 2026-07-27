Neues Beben der Stärke 5,5 wurde in Chile registriert

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Ein weiteres Erdbeben für den Sommer, da das European Mediterranean Seismological Centre gerade von einem Erdbeben der Stärke 5,5 berichtete, das Antofagasta in Chile getroffen hat, so Reuters. Das EMSC gibt außerdem an, dass das Beben in 93 km Tiefe stattfand.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde kein persönlicher oder materieller Schaden gemeldet, aber die Nachricht ist derzeit bekannt.

Der neue Seismus folgt auf andere jüngste Erdbewegungen in diesem Sommer, wie etwa Chinas Stärke 5,0 in Yunnan, 6,5 in Papua-Neuguinea oder die verheerenden Erdbeben mit 7,5 in Venezuela.