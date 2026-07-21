Chinas Yunnan wurde von einem Erdbeben der Stärke 5,0 getroffen

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Nach den jüngsten 7,5 bzw. 6,5 Beben, die diesen Sommer in Venezuela bzw. Papua-Neuguinea registriert wurden – ersteres mit katastrophalen Folgen –, wurde ein neues Erdbeben im Südwesten Chinas festgestellt. Konkret ein Erdbeben der Stärke 5,0, das die Provinz Yunnan mit einer flachen Tiefe von 6 km im bergigen Kreis Moijang nahe Pu'er trifft, etwa 100 km von den Grenzen zu Laos und Vietnam entfernt.

Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es keine Berichte über Verletzte oder Schäden, aber laut Reuters wurden der Zugverkehr vorsorglich unterbrochen, Züge wurden angehalten und die Gleise inspiziert. Dies führte zu Verzögerungen auf der internationalen China-Laos-Eisenbahn, aber die Behörden fanden keine Verletzten oder Sachschäden, und das lokale Stromnetz blieb in Betrieb.