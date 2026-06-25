Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 treffen Venezuela, mindestens 32 bestätigte Tote bereits

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Über Nacht wurde das südamerikanische Land Venezuela von zwei massiven Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 getroffen, einer Naturkatastrophe, die bereits 32 Opfer gefordert und einen Großteil der lokalen Infrastruktur zerstört hat.

Hilfs- und Rettungsmaßnahmen sind im Gange, aber die beiden Erdbeben, die nur wenige Minuten auseinandertrafen, haben bereits irreparablen Schaden verursacht, wobei BBC News sogar berichtete, dass die Beben die stärksten sind, die das Land seit 1900 getroffen haben, als ein Erdbeben der Stärke 7,7 registriert wurde.

Das erste Beben konzentrierte sich größtenteils westlich von La Guaira und Caracas, rund um das Gebiet von Morón, aber das zweite erstreckte sich weiter östlich die Küste hinab und hatte eine spürbare und schwere Wirkung rund um die Hauptstadt und auch um La Guaira.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt haben bereits ihre Unterstützung bekundet, einige haben versprochen, auch dem Land zu helfen und zu helfen, wobei das Rote Kreuz (laut Reuters) kommentierte, dass die "volle menschliche Auswirkung" der Katastrophe "noch nicht bekannt" sei.

Obwohl ursprünglich eine Tsunamiwarnung nach den Erdbeben und den nahegelegenen Gebieten von Puerto Rico und den Jungferninseln in Kraft getreten war, ist die Sorge auf "Warnung" gesunken, und nun scheint es nicht mehr so, als würde eine solche Katastrophe nicht zuschlagen.