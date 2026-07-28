Ein Erdbeben der Stärke 7,1 trifft Kumamoto in Japan, Berichte über Verletzte, Evakuierungen und Zerstörungen

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Ein Erdbeben der Stärke 7,1 ereignete sich am Dienstag in der Präfektur Kumamoto im Süden Japans. Laut der Japanischen Meteorologischen Agentur (JMA) lag das Erdbebenzentrum sehr nahe an der Stadt Uto, die ebenfalls nahe der Hauptstadt der Präfektur Kumamoto, mit über 700.000 Einwohnern, liegt.

Das Erdbeben hat 40.000 Häuser ohne Strom zurückgelassen, Verkehrsstörungen verursacht und Zerstörungen verursacht. Es wurden keine Opfer gemeldet, aber es gibt einige Berichte über Dutzende Verletzte.

Viele weitere Menschen wurden evakuiert und eine Tsunami-Warnung für eine ein-Meter-Welle ausgegeben, doch die Warnung wurde laut dem U.S. Pacific Tsunami Warning Center (über El País) herabgestuft.

Die berühmte Kumamoto-Burg, die in ihrer heutigen Form aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt (die 1960 stark umgebaut wurde), könnte zehn Jahre nach einem weiteren Erdbeben der Region (ein Erdbeben der Stärke 6,2 im Jahr 2016) beschädigt worden sein. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie die Mauern in der Nähe des Schlosses zusammenstoßen und Staub um das Schloss herum aufwirbelt.