EA Sports-Veteran Gordon Bellamy verrät, wie NFL- und Madden-Spiele Verletzungen ernster nehmen

Es ist unmöglich, über Sportvideospiele zu sprechen, ohne über Gordon Bellamy zu sprechen, eine der Schlüsselfiguren, die das Madden NFL zu dem Spiel gemacht haben, wie wir es heute kennen... die einen großen Einfluss auf die FIFA-Serie hatte, die jetzt als EA Sports FC bezeichnet wird.

In einer Podiumsdiskussion, die von unserem eigenen David Caballero bei San Diego Comic Con Málaga moderiert wurde, enthüllte Bellamy, wie Madden die Grenzen zwischen Arcade und Simulation verschoben hat, wobei Fußballspiele (sowohl American Football als auch "Fußball"-Football) immer realistischer wurden. Das bedeutet mehr Funktionen, die die Spiele glaubwürdiger machen (z. B. von 5 gegen 5 oder 7 gegen 7 statt 11 gegen 11 oder das Entfernen des Radars, das das gesamte Spielfeld in Echtzeit anzeigt). Und es stellte sich heraus, dass das auch bedeutete, Verletzungen ernster zu nehmen.

"Ich denke, dass in der Vergangenheit Verletzungen verherrlicht wurden. Damals, als wir Madden hatten, kam der Krankenwagen raus, und es war wie eine Komödie, als ob jemand verletzt wird. Ich denke, dass die Leute jetzt, weil sie einen Spieler erstellt haben, aber auch weil die Spiele realistischer geworden sind, mehr über Verletzungen und Ergebnisse nachgedacht haben. Es ist nicht so lustig, es ist kein Slapstick. Es ist real.

"Und deshalb denke ich, dass sie, wie die Ligen, wie die NFL, wie bei ihrer Unterhaltung, selbst mehr über die Gefahren ihres Sports nachdenken müssen", sagte Bellamy.

Madden-Spiele und NFL nehmen Verletzungen jetzt ernster

Bellamy stellt fest, dass das Bewusstsein für die Gefahr von Verletzungen im Sport und insbesondere im American Football gestiegen ist, wo chronische traumatische Enzephalopathien (CTE) eine reale Gefahr für Athleten darstellen, die in bestimmten Kontaktsportarten antreten. Ein 2015 veröffentlichter FilmConcussion mit Will Smith in der Hauptrolle trug dazu bei, das Bewusstsein für diese Art von Erkrankung zu schärfen, die sehr schwerwiegende Folgen haben kann, einschließlich Stimmungsproblemen und Demenz.

Im vergangenen Juli griff ein Schütze ein Bürogebäude in New York City an und tötete vier Menschen. Den Ermittlungen zufolge war er ein ehemaliger American-Football-Spieler mit CTE, was zu ernsthaften psychischen Problemen führte, und hatte es auf NFL-Büros abgesehen. Er hatte einen Abschiedsbrief, in dem stand: "Du kannst nicht gegen die NFL vorgehen, sie werden dich zerquetschen".