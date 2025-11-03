Gordon Bellamy spricht darüber, wie Madden NFL FIFA/EA Sports FC inspiriert hat

HQ

Heute ist EA Sports FC (ehemals FIFA ) eine der größten Videospielserien der Welt. Jedes Jahr können wir neue Kapitel erwarten, die sich millionenfach verkaufen, aber es war nicht immer der globale Gigant von EA. Damals, als sich Sportspiele noch zu dem entwickelten, was wir heute wahrnehmen, kam eine der großen Innovationen zuerst zu Madden NFL und sah, wie die Serie volle Teamaction einführte, was bedeutete, dass es anstelle eines kleineren Spiels zu einem 11-gegen-11-Gameplay wurde.

Gordon Bellamy, der vor allem für seine Arbeit an EA Sports Spielen bekannt ist, sprach kürzlich mit Gamereactor auf der San Diego Comic Con Malaga, wo er Folgendes erklärte.EA Sports FC FIFA

"Ja, nun, es ist lustig, als ob Madden als Lizenz diese Tiefe impliziert. Eines der größten Dinge bei Madden war ursprünglich, dass [John Madden] verlangte, dass das Spiel 11-gegen-11 sein sollte. Davor gab es die meisten Footballspiele nicht. Es sah aus wie Fußball, aber es war wirklich wie vielleicht 5-gegen-5 oder 7-gegen-7, aber er sagte, es muss wie Fußball aussehen. Und das wirft als Designer die Frage auf, dass es deine Werte in Bezug auf das, was du versuchst, als Spaß zu vermitteln, ein wenig verändert, oder? Was macht Spaß? Und es gibt einen Unterschied zwischen "Ich will jetzt ein oder zwei Minuten Fußball genießen" und "Ich will jetzt Fußball genießen" oder... Zum Beispiel, wenn du Fußball liebst, sorry, Fußball, sorry, hier, du liebst Fußball. Die Mannschaft spielt also am Samstag oder vielleicht am Samstag oder Mittwoch. Aber wenn Sie es am Dienstag, Montag, Donnerstag, Freitag genießen möchten, möchten Sie eigentlich ein sehr reichhaltiges Erlebnis wie Fußball, oder? Und so muss man ein Stück Unterhaltung entwerfen, das so ist, oder? Das ist etwas anderes, als wenn ich nur einen Vorgeschmack darauf haben möchte."

Bellamy sprach dann darüber, wie er an der großen innovativen Änderung der FIFA -Serie beteiligt war und wie dies den Grundstein für das Spiel legte, das wir heute kennen.

"Ich war im ursprünglichen FIFA Spieler im spanischen Team, weil ich damals Tester bei EA war. Ich war also dabei, als der erste Build dieses Spiels alles verändern sollte. Und was FIFA, ich meine, wie wir jetzt alle wissen, oder FC 25, das war eine Zeit, in der die Leute versuchten, superspaßige, schnelle Arcade-Action mit einer ähnlichen Simulation in Einklang zu bringen, okay? Und die Leute versuchten, diese Wahl zu treffen. Werden wir realistischer sein? Wird es eher so sein, wie es im Fernsehen aussieht? Oder wird es ein lustiges, schnelles Spiel? Und die FIFA hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Als wäre FIFA ein Spiel, bei dem man sich nicht entscheiden musste. Es war spektakulär wie Fußball schauen, aber auch Arcade-Spaß."

