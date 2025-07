HQ

Am Montag drang ein Mann in ein Bürogebäude in New York City ein und tötete vier Menschen mit einem Gewehr, darunter einen NYPD-Beamten, und verletzte einen weiteren. Später nahm er sich das Leben. Der Mann wurde als Shane Tamura identifiziert, ein 27-jähriger Mann aus Las Vegas mit einer "dokumentierten psychischen Vorgeschichte".

Die Polizei untersucht nun die Ursachen des Angriffs, und schließt nicht aus, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff auf die Büros der NFL handelt, die sich in dem Gebäude an der Park Avenue befinden, in dem der Angriff stattfand. In Tamuras Tasche wurde eine Notiz gefunden, auf der er seine psychischen Probleme auf die chronische traumatische Enzephalopathie (CTE) zurückführte, eine Gehirnerkrankung, die mit einem Kopftrauma in Verbindung gebracht wird, so Quellen von CNN und der New York Post. CTE wird häufig mit Fußballspielern in Verbindung gebracht, da Studien gezeigt haben, dass wiederholte Schläge auf den Kopf zu der Krankheit führen können. Es kann zu Verhaltensproblemen, Stimmungsproblemen und sogar Demenz führen und hat keine wirkliche Behandlung, da es Gehirnzellen abtötet.

Tamura hat sich in seiner Jugend als wettbewerbsfähiger Fußballspieler für die Granada Hills Charter High erwiesen. In der Notiz bat der Angreifer darum, sein Gehirn zu untersuchen. Eine Theorie besagt, dass er sich an der NFL rächen wollte, da er schrieb: "Man kann sich nicht gegen die NFL stellen, sie werden einen vernichten."

Fox News sprach mit Tamuras damaligem Trainer in Granada Hills und beschrieb ihn als "sehr ruhig, hart arbeitend, coachbar und einer seiner besten Defensivspieler zu der Zeit" und bedauerte sich selbst, dass er nicht mehr getan hatte, um dem Jungen zu helfen.