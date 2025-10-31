Gordon Bellamy über Inklusivität in Spielen: "Wenn man in der Lage ist, sich selbst zu finden... Es hat eine große Bedeutung."

HQ

Während unserer Zeit bei San Diego Comic Con Malaga hatten wir den Luxus, mit einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Sportvideobranche zu sprechen. Unser David Caballero hatte die Gelegenheit, eine Podiumsdiskussion mit Gordon Bellamy zu moderieren, der vielleicht am besten für seine Zeit in der Madden-NFL-Serie von EA Sports bekannt ist, in einem langen Gespräch und Interview, das ihr unten mit lokalisierten Untertiteln sehen könnt.

In dieser Diskussion verlagerte sich das Gespräch auf die Inklusion in Videospielen und darauf, wie wichtig es ist, eine breite Vielfalt an Titeln zu bieten, und wie selbst kleine Änderungen und Ergänzungen viel bewirken können.

"Ich denke, es ist heute sehr üblich, dass jeder in der Lage sein möchte, sich selbst in Spielen zu sehen." Bellamy begann. "Jeder will ein Standardspieler sein, oder? Und die meisten Spiele haben eine Anpassung der Kleidung, des Aussehens, von allem, so dass es ein ganz normales Verhalten ist, egal ob es so ist wie du oder wie du dir vorstellst, in diesem Universum zu sein. Und ich glaube, ich habe damals erkannt, dass mehr Menschen sich selbst im Spiel sehen wollen."

Als Anhaltspunkt lieferte Bellamy dann ein großartiges Beispiel dafür, wie einfache inklusive Veränderungen sehr weit gehen können.

"Also eine wahre Geschichte, wie zur gleichen Zeit, als wäre ich auch... Ich bin Linkshänder, ist hier jemand Linkshänder? Geht es nur mir so? Okay, du bist bei mir. Es beginnt also mit der Schere, wenn du Linkshänder bist, wo sie dir nicht einmal sagen, dass die Schere nicht Linkshänder ist, und du sitzt da und denkst: "Ich kann keine Schere, wah", oder? Und wenn man eine Linkshänderschere hat, ist das ein magischer Moment, verstehst du, weil du denkst: Oh, eine Schere. Nun, das gleiche Gefühl ist bei Spielen, oder? Wenn du in der Lage bist, dich selbst zu finden und von Anfang an alles zu sein, was du bist, hat das eine große Bedeutung.

"Und so hatten wir damals nicht nur schwarze Spieler, sondern wir hatten auch Create-a-Player. In diesem Fall haben wir also tatsächlich ein Spiel namens Track and Field vereinnahmt. Wir haben das in "Create-a-Player" umgewandelt, damit man selbst im Spiel sein kann, weil wir die Spieler hatten, als könnte man ein Starspieler in seinem Lieblingsteam sein. Aber was wäre, wenn du du selbst sein wolltest? Was wäre, wenn du dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, dein Vater sein wolltest, richtig? Das war damals sehr fortschrittlich, weil die Leute sagten: 'Was meinst du damit? Es ist im Spiel. Es ist im Spiel", oder? Wir dachten, ja, und es wäre toll, wenn wir auch im Spiel sein könnten."

Verpasst nicht das Interview, um mehr darüber zu erfahren, was FIFA-Spiele von Madden-Titeln der 90er Jahre übernommen haben und vieles mehr. Und wenn ihr mehr über Diversität und Inklusion in Videospielen erfahren möchtet, verpasset nicht unser kürzliches Gespräch mit der Hauptdarstellerin von South of Midnight, Adriyan Rae, in dem sie erklärte, wie "diese Geschichten gewollt, gebraucht und notwendig sind".