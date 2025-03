Donnarumma lernt auf die harte Tour eine wertvolle Lektion im Fußball: Nie vom Ball wegschauen

HQ

Im Wahnsinn des Viertelfinales der Nations League gestern Abend war vielleicht kein anderes Spiel ereignisreicher als Deutschland - Italien 3:3, wobei die deutsche Mannschaft die Azzurri (ein 5:1-Gesamtergebnis zur Halbzeit), die Italien in der zweiten Halbzeit fast auf den Kopf gestellt hätte, hart bestrafte. Trotz aller Bemühungen musste Italien schwere Rückschläge hinnehmen, darunter eines der vielleicht surrealsten Tore der letzten Zeit...

Gianluigi Donnarumma hat sich seinen Platz als italienischer Kapitän verdient, und in dieser Saison war er unglaublich für Paris Saint-Germain, unter anderem hielt er zwei Elfmeter gegen Liverpool, aber am Sonntag machte er einen Fehler, an den er sich noch lange erinnern wird, und es sollte eine Erinnerung für jeden Spieler sein, ob Torhüter oder nicht, sich niemals abzulenken und immer den Blick auf den Ball zu richten.

https://x.com/gioele_dechiara/status/1903909973991551477

Nach einem Kopfball beschwerte sich Donnarumma beim Schiedsrichter. Als Kapitän der Mannschaft hat er das Recht, mit dem Schiedsrichter zu sprechen. Dass der Ball in Bewegung war, merkte er allerdings nicht: Joshua Kimmich spielte den Ball schnell und Jamal Musiala musste den Ball einfach ins leere Tor schieben.

Laut France 24 erhält der Balljunge, der den Ball schnell zu Kimmich passte, als er merkte, dass Donnarumma abgelenkt war, ein 15-Jähriger namens Noel Urbaniak, eine Freikarte für das nächste Heimspiel und bekam ein Autogramm.