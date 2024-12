Gianluigi Donnarumma erleidet Gesichtstrauma nach haarsträubendem Tritt während des Spiels zwischen Monaco und PSG

HQ

Paris Saint-Germain hat gestern in der Ligue 1 einen großen Sieg gegen Monaco erzielt, einen der wenigen Rivalen in der Ligue 1, den PSG in letzter Zeit fast jedes Jahr gewonnen hat und der nun mit 10 Punkten Vorsprung auf Marseille, Monaco und Lille auf dem besten Weg ist, wieder zu gewinnen.

Das Spiel 4:2 im Stade Louis II in Monaco endete schrecklich für Torhüter Gianluigi Donnarumma, der einen eiskalten Tritt ins Gesicht des ivorischen Verteidigers Wilfried Singo erlitt. Donnarumma wurde nach nur 20 Minuten des Spiels sofort ausgewechselt, nachdem er ein Gesichtstrauma mit mehreren Schnittwunden erlitten hatte. Er wird sich medizinischen Untersuchungen unterziehen müssen und sich "mehrere Tage" ausruhen müssen, hieß es in dem vom Verein veröffentlichten Medien-Update.

Die Stollen von Singos Stiefeln klebten in Donnarummas Gesicht, der von den Schnittwunden blutete, die getackert werden mussten. Es war eine rein zufällige Aktion: Donnarumma rutschte, um den Ball zu stoppen, und Singo hatte keine Zeit, sich zu bewegen, und sprang bei dem Versuch, dem Torwart auszuweichen, mit dem Pech, dass die Sohle seines Schuhs direkt in seiner Wange aufschlug. Zum Glück erreichte es sein Auge nicht.

Singo entging einer Roten Karte, da der Schiedsrichter zu dem Schluss kam, dass es sich um einen Unfall handelte, obwohl die Gefahr bestand. Donnarumma wurde durch Matvey Safonov ersetzt. Unmittelbar nach dem Spiel ging Singo auf Donnarumma zu und entschuldigte sich, und beide waren in einem von PSG veröffentlichten Video zu sehen, wie sie sich die Hände schüttelten und lächelten.

Gianluigi Donnarumma wird höchstwahrscheinlich das nächste PSG-Spiel, das Achtelfinale des französischen Pokals am Sonntag, verpassen. Das nächste Spiel ist der französische Supercup am 5. Januar 2025, der ebenfalls gegen Monaco ausgetragen wird...