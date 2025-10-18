Djokovic inspiriert von Cristiano und LeBron: "Langlebigkeit ist eine meiner größten Motivationen"

HQ

Novak Djokovic, nach dem Rücktritt von Federer und Nadal der letzte Mann der "großen Drei" im Tennis, ist nach wie vor einer der besten Tennisspieler der Welt. Man könnte sogar argumentieren, dass hinter Alcaraz und Sinner niemand besser war als er. Während Djokovic hinter Alexander Zverev und Taylor Fritz auf Platz fünf der Weltrangliste steht, liegt Djokovic mit Blick auf das ATP-Ranking "Race to Turin", das die im Kalenderjahr (2025) gesammelten Punkte zählt, Dritter (4.580) vor Zverev (4.280), nur hinter Sinner (8.500) und Alcaraz (11.040).

Djokovic hat in diesem Jahr nur einen Titel gewonnen, die Geneva Open, die mit 250 Punkten dotiert sind (auch sein 100. ATP-Titel), erreichte aber in diesem Jahr bei allen vier Grand Slams das Halbfinale, was ihm jeweils 800 Punkte einbringt. Seine Dominanz mag schwinden, und wir haben bereits gesehen, wie er körperlich gegen jüngere Spieler zu kämpfen hatte und viele Turniere im Kalender verpasste, um sich nur auf Grand Slams zu konzentrieren, aber Djokovic ist immer noch eine Kraft, mit der man rechnen muss, da nur Alcaraz oder Sinner in der Lage waren, ihn bei Majors zu stoppen, und er beabsichtigt, so lange wie möglich im Sport zu bleiben.

"Langlebigkeit ist eine meiner größten Motivationen. Ich will wirklich sehen, wie weit ich kommen kann", sagte der 38 Jahre alte Serbe in Saudi-Arabien. "Wenn man sich alle globalen Sportarten ansieht, ist LeBron James immer noch stark, er ist 40, Cristiano Ronaldo und Tom Brady haben gespielt, bis er 40 Jahre alt war. Ich meine, es ist unglaublich. Sie inspirieren mich auch. Also will ich weitermachen und das ist eine der Motivationen, die ich habe."

Novak Djokovic spielt heute Nachmittag gegen Taylor Fritz

Am Donnerstag wurde Djokovic von Sinner schnell abgefertigt. Der serbische Routinier konnte Sinner seit den ATP Finals 2023 nicht mehr besiegen: Seitdem hat Sinner fünfmal in Folge gewonnen. Djokovic sagte lachend: "Es ist nie schön, wenn dir jemand auf dem Platz so in den Arsch tritt", als Sinner ihn beim Exhibition-Turnier Six Kings Slam besiegte.

Am Samstag hat Djokovic eine weitere Chance, wenn er heute Nachmittag um 18:30 Uhr MEZ (17:30 Uhr BST) gegen Taylor Fritz um den dritten Platz spielt. Im Head-to-Head hat Djokovic alle elf Duelle gewonnen, zuletzt in diesem Jahr im Viertelfinale der US Open... Sie können es live auf Netflix sehen.