LeBron James trollt alle mit seiner "zweiten Entscheidung": "Prost auf das 23. Jahr"

LeBron James hat die ganze Welt getrollt, als er ankündigte, dass er seine "zweite Entscheidung" treffen würde, "die Entscheidung aller Entscheidungen", was viele Menschen glauben ließ, dass er seinen Rücktritt vom Profi-Basketball und der NBA bekannt geben würde. Mit 40 Jahren, im Dezember 41 Jahre alt, steht James kurz vor seiner 23. NBA-Saison, ein Rekord (nur zwei Spieler erreichten überhaupt 22 Saisons, James und Vince Carter).

Es war jedoch nichts dergleichen. Nicht einmal eine trivialere Ankündigung wie die Teilnahme an einer Reality-Show oder ähnliches: Es war nur ein Werbespot für die Getränkemarke Hennessy.

Für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel gab, heißt es in dem Beitrag "Prost auf das Jahr 23", was bestätigt, dass James in der nächsten Saison ab dem 22. Oktober für die Los Angeles Lakers in einem Spiel gegen die Golden State Warriors spielen wird. James wird sehr vorsichtig sein müssen, wenn er schließlich seinen wirklichen Rücktritt ankündigt, wann immer das passiert. Hoffen wir, dass es so spät wie möglich ist.