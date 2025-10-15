Cristiano Ronaldos Doppelpack bringt ihn trotz Portugals Remis an die 1000-Tore-Marke heran

HQ

Cristiano Ronaldo erzielte am Dienstagabend einen Doppelpack für Portugal, verpasste aber heute die Qualifikation für die WM: Ein Sieg gegen Ungarn hätte gereicht, um sich rechnerisch für das Turnier im nächsten Sommer zu qualifizieren, doch ein 2:2-Unentschieden gegen Ungarn ließ einen Monat warten. Mit 10 Punkten für Portugal, 5 für Ungarn und 3 für Irland ist die Situation jedoch recht günstig.

Ronaldo trat gegen den Star der Show an: Mit seinen beiden Toren ist er der beste Torschütze in der WM-Qualifikation (40 und damit vor dem ehemaligen guatemaltekischen Spieler Carlos Ruiz mit 39 und Messi mit 36).

Ronaldo hat nun 143 Tore für Portugal erzielt, wo er seit 2003 in 225 Spielen zum Einsatz kommt. Es ist auch sein 948. Karrieretor, wenn man Länder und Klubs wie Manchester United, Real Madrid, Juventus, Sporting und Al-Nassr zählt. Mit 40 Jahren weiß er, dass die Zahl von 1.000 offiziellen Toren in seiner Karriere erreichbar ist, und möchte weiter für Portugal und seinen saudischen Klub spielen, bis er es schafft...

Ronaldo, der erste Fußball-Milliardär, hat einen Vertrag bis 2027. Ein weiteres seiner Ziele am Ende seiner Karriere ist es, einmal mit seinem Sohn Cristiano Ronaldo Jr. zu spielen, der jetzt 15 Jahre alt ist.