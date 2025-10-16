Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen in einem weiteren Finale beim Six Kings Slam aufeinander: Wann ist es und wie kann man es live sehen

HQ

Das Halbfinale des Six Kings Slam verlief wie vorhergesagt, und mit identischem Ergebnis: 6:4, 6:2 für Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die zum zweiten Mal in Folge beim Finale in Riad aufeinandertreffen. Zuerst war es Alcaraz, der Taylor Fritz im ersten Spiel für den Spanier seit den Japan Open besiegte (der in die Kritik geraten war, nachdem er das Shanghai Masters verletzungsbedingt verpasst hatte, sich dann aber für das Exhibition-Turnier anmeldete).

Dann schaltete Jannik Sinner Djokovic mit exakt dem gleichen Ergebnis aus. Der Italiener hat sich von der Krankheit erholt, die ihn in Shanghai früh absagen ließ und bei seiner Aufholjagd gegen Alcaraz wertvolle Punkte verlor. "Es ist nie schön, wenn dir auf dem Platz so jemand in den Hintern tritt", lachte der Serbe.

Die Rivalität wird am Samstag fortgesetzt, aber es wird keine Änderungen in der ATP-Rangliste geben, da es sich nicht um ein offizielles Turnier handelt. Stattdessen erhält der Gewinner 4,5 Mio. $/3,4 Mio. £/3,86 Mio. €, zusätzlich zu den 1,5 Mio. $/1,12 Mio. £/1,29 Mio. €, die alle Spieler erhalten haben.

Zeiten und wie man Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz beim Six Kings Slam sehen kann

Der Freitag wird ein freier Tag sein (Sinner hat zwei Tage in Folge gespielt, während der gesetzte Alcaraz am Donnerstag debütierte) und die Action endet am Samstag. Alle werden auf Netflix live zu sehen sein, ohne dass zusätzliche Kosten für das Abonnement anfallen.

Zunächst findet um 18:30 Uhr, 17:30 Uhr BST, das dritte Playmatch zwischen Taylor Fritz und Novak Djokovic statt. Direkt im Anschluss geht es dann mit dem Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner weiter. Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen?