Die Weltmeisterschaft 2026 könnte eine neue Regel für Elfmeterschießen einführen, um sie fairer zu machen

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Der Internationale Fußballverband (IFAB) bastelt ständig an den Fußballregeln, wobei bei dieser Weltmeisterschaft mehrere neue Regeln eingeführt wurden, wie die Ausweitung der Befugnisse des VAR, Eckbälle und zweite Gelbe Karten zu überprüfen, "freie" Ecken zu geben, wenn ein Torwart zu lange braucht, um den Ball in Bewegung zu bringen, oder das Zeigen von direkten roten Karten an Spieler, die sich den Mund zuhalten (etwas, das bei dieser Weltmeisterschaft bereits passiert ist).

Mit äußerst kurzer Vorankündigung könnte IFAB eine weitere Regel einführen, die unbedeutend erscheint, aber drastische Folgen im Hinblick auf das Elfmeterschießen haben könnte. Die Times berichtet, dass IFAB folgende Änderung vorgeschlagen hat, die bis Sonntag, wenn die erste Runde von 32 Spielen stattfindet, genehmigt werden muss, wenn sie bei dieser Weltmeisterschaft verwendet werden soll.

Nur ein Unentschieden vor dem Elfmeterschießen

Die Regeländerung betrifft das Unentschieden vor dem Elfmeterschießen. Bis jetzt gibt es zwei Auslosungen: eines, um zu entscheiden, wer zuerst schießt, und das andere, um zu entscheiden, welches Ziel sie wählen. Wenn die Wahl besteht, entscheiden sich die meisten Teams dafür, zuerst zu schießen, weil es den Glauben gibt (nicht immer durch Statistiken gestützt, aber allgemein als wahr akzeptiert), dass Teams, die zuerst schießen, größere Chancen haben, das Shootout zu gewinnen. Die Teams entscheiden sich natürlich auch dafür, die Elfmeter im Tor zu nehmen, wo ihre lokalen Fans stehen.

Da beide Dinge getrennte Ziehungen sind (was zum Münzenwurf gemacht wird), kann ein Team sehr viel Glück haben, wenn es beide gewinnt, oder sehr unglücklich, wenn es beide verliert. Das letzte Champions-League-Finale wurde im Elfmeterschießen zwischen PSG und Arsenal entschieden, und der Sieger, Paris Saint-Germain, hatte großes Glück, da sie beide Unentschieden gewannen.

Um das Unentschieden gerechter zu machen, sieht die neue Regel vor, dass nur ein Unentschieden erfolgt. Das Team, das die Auslosung gewinnt, entscheidet, was es priorisieren möchte: ob es zuerst schießt oder wo es ins Elfmeterschießen geht. Wenn sie ihre Wahl treffen, kann das andere Team die andere Sache wählen.

Glauben Sie, dass diese Änderung dazu beiträgt, Elfmeterschießen gerechter zu machen? Wenn du die Wahl hättest, was würdest du wählen?