Miguel Almirón aus Paraguay, erster Spieler, der vom Platz gestellt wurde, weil er sich den Mund bedeckt hatte

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Der paraguayische Miguel Almirón, 32-jähriger Mittelfeldspieler der paraguayischen Nationalmannschaft und des MLS-Teams Atlanta United, wurde der erste Spieler, der wegen des sogenannten 'Prestianni-Gesetzes' vom Platz gestellt wurde, einer neuen FIFA-Regel, wonach Spieler, die sich den Mund zuhalten, um etwas zu sagen, damit sie später nicht gelesen werden können, direkt mit der roten Karte belegt werden.

Es geschah im Spiel gegen die Türkei am Ende der ersten Halbzeit, als er sich den Mund zuhielt, um mit Mert Muldur zu sprechen, sodass das Team für die zweite Halbzeit nur noch zehn Spieler hatte. VAR-Offizielle warnten den Schiedsrichter vor seinem Vorgehen, der den VAR überprüfte und ihm die rote Karte zeigte.

Anfang dieses Jahres soll Gianluca Prestianni während eines Champions-League-Spiels zwischen Real Madrid und Benfica rassistische Beleidigungen gegenüber Vinícius geäußert haben, aber da er sich den Mund zugehalten hatte, konnte dies nicht bewiesen werden. Dies führte zur Schaffung dieser Regel, die zunächst bei Weltmeisterschaften angewendet und später bewertet werden sollte, basierend auf der Annahme, dass ein Spieler, der sich den Mund zuhielt, "etwas sagt, das er nicht hätte sagen dürfen".

Dennoch spielte das keine große Rolle, da die Türkei kein Tor erzielen konnte und das Spiel 1:0 endete – Sieg für Paraguay nach einem frühen Tor von Matías Galarza. Die Türkei schied schließlich aus dem Wettbewerb aus.