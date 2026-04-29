Wie zwei der größten Kontroversen im Fußball dieses Jahr neue Rote Karten-Regeln geprägt haben

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Der Vorstand des Internationalen Fußballverbands (IFAB) hat für eine neue Regeländerung für die bevorstehende Weltmeisterschaft gestimmt, die ursprünglich nur für den bevorstehenden Fußballwettbewerb in den USA, Mexiko und Kanada zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli vorgesehen war. Es war eine Entscheidung, die zwei Tage vor dem jährlichen FIFA-Kongress am Donnerstag in Vancouver getroffen wurde und auf zwei der größten Fußballkontroversen dieser Saison reagiert: die rassistischen Beleidigungen von Prestianni gegenüber Vinícius und das AFCON-Finale, als senegalesische Spieler das Spielfeld verließen.

Diese neue Regel besagt, dass Schiedsrichter in diesen beiden Fällen direkte rote Karten zeigen dürfen: wenn ein Spieler sich beim Gegnergegenübertritt den Mund zuhält, oft zur Beleidigung und um das Mundlesen zu vermeiden, oder wenn ein Spieler das Spielfeld verlässt, um gegen eine Entscheidung des Schiedsrichters zu protestieren.

In einem Champions-League-K.o.-Play-off-Spiel zwischen Real Madrid und Benfica soll Gianluca Prestianni aus Benfica rassistische Beleidigungen gegenüber Madrids Vinícius verwendet haben, aber er hielt sich den Mund zu, sodass es nicht bewiesen werden konnte; Stattdessen wurde Prestianni wegen homophober Missbrauch sanktioniert und erhielt eine mildere Strafe als bei rassistischer Beleidigung.

Und im Finale des Afrika-Cups im Januar verließen die senegalesischen Spieler das Spielfeld aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung; 17 Minuten später kehrten sie zurück und gewannen am Ende das Spiel. Ihr Titel wurde Monate später entzogen, weil sie gegen die Regeln des Wettbewerbs verstoßen und Marokko zugesprochen wurden, obwohl die endgültige Entscheidung nun beim Sportschlichtungsgericht liegt.

Diese Regeln werden diesen Sommer bei der Weltmeisterschaft angewendet, aber es liegt an den Veranstaltern anderer Wettbewerbe zu entscheiden, ob sie diese Regeln für die Rote Karte verwenden wollen oder nicht.