Weltmeisterschaft 2026: Alle Spiele des Spieltags 3 in der Gruppenphase (24.–28. Juni, Zeiten in CEST, BST)

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Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 steht kurz vor dem Ende: Heute, Mittwoch, den 24. Juni, beginnt die dritte Runde der Gruppenspiele und dauert bis Sonntag, den 28. Juni (technisch gesehen Samstag in nordamerikanischer Zeit, wobei die Runde der letzten 32 direkt am Sonntag beginnt).

Interessant ist jetzt, dass beide Spiele jeder Gruppe gleichzeitig ausgetragen werden, da die Ergebnisse eines Spiels wahrscheinlich die anderen Teams beeinflussen werden. Das macht es schwerer nachzuvollziehen, aber spannender, auch wenn einige Spiele zwangsläufig zu ungünstigen Zeiten in Europa stattfinden werden.

Nach den letzten Spielen der Gruppenphase scheiden 16 Teams aus: alle auf dem vierten Platz und die vier schlechtesten Teams auf dem dritten Platz. Die Runde der letzten 32 beginnt am Sonntag, den 28. Juni um 21:00 Uhr MESZ und 20:00 Uhr BST und läuft bis Samstag, den 4. Juli.

Weltmeisterschaft 2026 Gruppenphase Spieltag 3:

Mittwoch, 24. Juni



Gruppe B: Schweiz gegen Kanada (21:00 CEST, 20:00 BST), Vancouver, Kanada



Gruppe B: Bosnien & Herzegowina gegen Katar (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA



Donnerstag, 25. Juni



Gruppe C: Marokko gegen Haiti (00:00 MES, 23:00 BST – Mittwoch), Atlanta, USA



Gruppe C: Schottland gegen Brasilien (00:00 MES, 23:00 BST -am Mittwoch-), Miami, USA



Gruppe A: Südafrika gegen Südkorea (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Mexiko



Gruppe A: Tschechische Republik gegen Mexiko (03:00 MES, 02:00 BST), Mexiko-Stadt, Mexiko



Gruppe E: Curacao gegen Elfenbeinküste (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA



Gruppe E: Ecuador gegen Deutschland (22:00 CEST, 21:00 BST), New Jersey, USA



Freitag, 26. Juni



Gruppe F: Tunesien gegen die Niederlande (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA



Gruppe F: Japan gegen Schweden (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA



Gruppe D: Türkei gegen USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA



Gruppe D: Paraguay gegen Australien (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA



Gruppe I: Norwegen gegen Frankreich (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA



Gruppe I: Senegal gegen Irak (21:00 MES, 20:00 BST), Toronto, Kanada



Samstag, 27. Juni



Gruppe H: Kap Verde gegen Saudi-Arabien (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA



Gruppe H: Uruguay gegen Spanien (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Mexiko



Gruppe G: Neuseeland gegen Belgien (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Kanada



Gruppe G: Ägypten gegen Iran (05:00 MES, 04:00 BST), Seattle, USA



Gruppe L: Panama gegen England (23:00 CEST, 22:00 BST), New Jersey, USA



Gruppe L: Kroatien gegen Ghana (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA



Sonntag, 28. Juni



Gruppe K: Kolumbien gegen Portugal (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA



Gruppe K: DR Kongo gegen Usbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA



Gruppe J: Algerien gegen Österreich (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA



Gruppe J: Jordanien gegen Argentinien (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA

