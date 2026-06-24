Weltmeisterschaft 2026: Alle Spiele des Spieltags 3 in der Gruppenphase (24.–28. Juni, Zeiten in CEST, BST)
Die letzten Spiele der letzten 32 finden zwischen Mittwoch und Samstag/Sonntag statt.
Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 steht kurz vor dem Ende: Heute, Mittwoch, den 24. Juni, beginnt die dritte Runde der Gruppenspiele und dauert bis Sonntag, den 28. Juni (technisch gesehen Samstag in nordamerikanischer Zeit, wobei die Runde der letzten 32 direkt am Sonntag beginnt).
Interessant ist jetzt, dass beide Spiele jeder Gruppe gleichzeitig ausgetragen werden, da die Ergebnisse eines Spiels wahrscheinlich die anderen Teams beeinflussen werden. Das macht es schwerer nachzuvollziehen, aber spannender, auch wenn einige Spiele zwangsläufig zu ungünstigen Zeiten in Europa stattfinden werden.
Nach den letzten Spielen der Gruppenphase scheiden 16 Teams aus: alle auf dem vierten Platz und die vier schlechtesten Teams auf dem dritten Platz. Die Runde der letzten 32 beginnt am Sonntag, den 28. Juni um 21:00 Uhr MESZ und 20:00 Uhr BST und läuft bis Samstag, den 4. Juli.
Weltmeisterschaft 2026 Gruppenphase Spieltag 3:
Mittwoch, 24. Juni
- Gruppe B: Schweiz gegen Kanada (21:00 CEST, 20:00 BST), Vancouver, Kanada
- Gruppe B: Bosnien & Herzegowina gegen Katar (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Donnerstag, 25. Juni
- Gruppe C: Marokko gegen Haiti (00:00 MES, 23:00 BST – Mittwoch), Atlanta, USA
- Gruppe C: Schottland gegen Brasilien (00:00 MES, 23:00 BST -am Mittwoch-), Miami, USA
- Gruppe A: Südafrika gegen Südkorea (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Mexiko
- Gruppe A: Tschechische Republik gegen Mexiko (03:00 MES, 02:00 BST), Mexiko-Stadt, Mexiko
- Gruppe E: Curacao gegen Elfenbeinküste (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe E: Ecuador gegen Deutschland (22:00 CEST, 21:00 BST), New Jersey, USA
Freitag, 26. Juni
- Gruppe F: Tunesien gegen die Niederlande (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe F: Japan gegen Schweden (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA
- Gruppe D: Türkei gegen USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppe D: Paraguay gegen Australien (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe I: Norwegen gegen Frankreich (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe I: Senegal gegen Irak (21:00 MES, 20:00 BST), Toronto, Kanada
Samstag, 27. Juni
- Gruppe H: Kap Verde gegen Saudi-Arabien (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA
- Gruppe H: Uruguay gegen Spanien (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Mexiko
- Gruppe G: Neuseeland gegen Belgien (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Kanada
- Gruppe G: Ägypten gegen Iran (05:00 MES, 04:00 BST), Seattle, USA
- Gruppe L: Panama gegen England (23:00 CEST, 22:00 BST), New Jersey, USA
- Gruppe L: Kroatien gegen Ghana (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Sonntag, 28. Juni
- Gruppe K: Kolumbien gegen Portugal (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA
- Gruppe K: DR Kongo gegen Usbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA
- Gruppe J: Algerien gegen Österreich (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe J: Jordanien gegen Argentinien (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA