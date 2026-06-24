Die USA gestatten dem Iran, zwei Tage vor ihrem nächsten WM-Spiel einzureisen

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Die Vereinigten Staaten (genauer gesagt, das Department of Homeland Security (DHS)) gab am Dienstag bekannt, dass die iranische Nationalmannschaft zwei Tage vor dem letzten Gruppenspiel ins Land einreisen darf, als Reaktion auf die anhaltende Kritik und Beschwerden des iranischen Fußballverbands, seiner Spieler und seines Trainers, die behaupteten, sie seien die am stärksten unterdrückte Nation in der Geschichte der Weltmeisterschaft.

"Für das dritte Spiel des iranischen Teams in Seattle am 26. Juni wurde dem Team erlaubt, zwei Tage vor dem Spiel in die USA einzureisen", teilte das DHS in einer Stellungnahme mit. "Das iranische Team muss weiterhin am Tag des Spielendes gehen. Die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen und das Protokoll sind gleich."

Obwohl sie zufällig für ihre drei Gruppenspiele in den USA vorgesehen waren, erlaubte Donald Trumps Land ihnen nicht, auf ihrem Boden zu bleiben, sodass sie ihr Trainingslager in Mexiko absolvieren und innerhalb von 24 Stunden vor und nach dem Spiel in die USA ein- und ausreisen mussten. Diese Reisebeschränkungen wurden leicht gemildert.

Iran kann sich weiterhin für die Runde der letzten 32 qualifizieren

Iran spielte seine ersten beiden Spiele in Los Angeles und hinterließ eine handgeschriebene Notiz, in der er der Stadt (mit einer großen iranischen Gemeinschaft) für ihre Gastfreundschaft dankte.

Iran erreichte zwei Unentschieden in seinen ersten Spielen gegen Neuseeland und Belgien und spielt am Samstag, den 27. Juni, um 5:00 Uhr MESZ, 16:00 Uhr BST gegen Ägypten. Als Zweiter in Gruppe G würde ein Sieg sie als Gruppenführer für das Achtelfinale qualifizieren, und ein Unentschieden könnte ausreichen, um sich je nach Ergebnis dieser und anderer Gruppen als Zweiter oder sogar Dritter in der Gruppe zu qualifizieren.