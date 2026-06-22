Die iranische Fußballnationalmannschaft hinterließ eine handgeschriebene Notiz, in der sie Los Angeles für Gastfreundschaft und "Würde" dankt.

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Der Iran, laut seinem Verband, der eine formelle Beschwerde bei der FIFA eingereicht hat, das am stärksten unterdrückte Team in der Weltmeisterschaftsgeschichte, hat in dieser Ausgabe dennoch ein bemerkenswertes Niveau gehalten, mit zwei Unentschieden in Folge, darunter ein 0:0 gegen Belgien, was sie auf Platz zwei in Gruppe G bringt und die Möglichkeit hat, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. selbst als Gruppenführer, wenn sie am Samstag, den 27. Juni, Ägypten schlagen, und Belgien (das bei dieser Weltmeisterschaft noch kein Tor erzielt hat, abgesehen von Eigentoren) gelingt gegen Neuseeland nicht.

Irans drittes Gruppenspiel findet in Seattle statt, sodass das Team Los Angeles verlässt, wo sie die ersten beiden Spiele bestritten. Obwohl alle drei Spiele in den USA ausgetragen werden, bedeutet die komplizierte Situation zwischen den Ländern, dass die Vereinigten Staaten ihnen nur 24-Stunden-Visa für Spieler und Personal gewährt haben, sodass sie in der Nacht vor dem Spiel im Land eintreffen und direkt nach Ende des Spiels abreisen müssen.

Dennoch berichtet ESPN, dass das iranische Team eine handgeschriebene Notiz in ihrer Umkleidekabine im SoFi Stadium in Los Angeles hinterlassen hat, in der sie der Stadt für ihre Gastfreundschaft dankte und sie "mit Würde" behandelte. Keine andere Stadt in den Vereinigten Staaten hat eine größere iranische Bevölkerung als Los Angeles, und Tausende kamen, um ihr Team anzufeuern, einige trugen Fahnen der Islamischen Revolution vor 1979 und protestierten gegen das aktuelle Regime.

Das stand in der Notiz:

"Vom alten Persien vor Tausenden von Jahren bis zum heutigen zivilisierten Iran lebt der Geist Irans lebendig und standhaft. Wir kamen mit Stolz nach Los Angeles, traten mit Ehre an und gingen mit Würde nach Hause.

"Danke, Los Angeles, für eure Gastfreundschaft. Und danke an jeden Iraner, der während dieser 180 Minuten sein Herz, seine Stimme und seine Seele für den Iran gegeben hat. Mögen Frieden, Respekt und Freundschaft zwischen allen Nationen herrschen."