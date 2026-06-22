Weltmeisterschaft 2026: Wie viele drittplatzierte Teams sich qualifizieren und Tie-Break-Kriterien

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Die Weltmeisterschaft 2026, die größte der Geschichte, wird erstmals die Runde der letzten 32 bieten, was bedeutet, dass ein dritter Platz in der Gruppenphase nicht das Ausscheiden bedeutet. Tatsächlich qualifizieren sich die meisten drittplatzierten Teams für die Runde der letzten 32: Acht von zwölf drittplatzierten Teams qualifizieren sich, bewertet nach leicht nachvollziehbaren Kriterien basierend auf Punkten, Tordifferenz und erzielten Toren.

Das System ist ganz einfach: In jeder der 12 Gruppen profitieren die Gruppensieger davon, gegen theoretisch schwächere Teams zu spielen, obwohl es nicht mehr einfach nur "Gruppenführer gegen Gruppenzweiter" ist.

Vier der Gruppensieger spielen gegen die Gruppenzweitplatzierten, und die anderen acht Gruppensieger spielen gegen die aufstrebenden Drittplatzierten. Die verbleibenden vier Gruppenzweitplatzierten spielen gegen die anderen vier Gruppenzweitplatzierten.

Wie die Rangliste der drittplatzierten Teams erstellt wird

Traditionell verwendete FIFA die Tordifferenz als Hauptkriterium für Teams, wenn sie die gleiche Punktzahl hatten. Dieses System dient nicht mehr dazu, die Gruppenführer und Zweitplatzierten zu bestimmen, sondern verwendet direkte Duelle basierend auf Punkten und erzielten Toren.

Um es jedoch einfacher zu machen, wird das "Mini-Ranking" der drittplatzierten Teams nach den einfachsten Kriterien erstellt:



Anzahl der gewonnenen Punkte

Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Die meisten erzielten Tore in allen Gruppenspielen



Das sind die Hauptkriterien zur Bestimmung der Reihenfolge der drittplatzierten Teams. Sollten diese beiden Tie-Breaker (Tordifferenz und erzielte Tore) jedoch nicht ausreichen, um auf die Liste zu kommen, verwendet die FIFA ein Fair-Play-System, bekannt als Team-Verhaltenswertung, das sich auf die Anzahl der gelben und roten Karten in allen Gruppenspielen, einschließlich Spieler und Schiedsrichter, bezieht.

Wenn das immer noch nicht reicht, wird die aktuellste FIFA-Rangliste zur Bestimmung der Reihenfolge verwendet.

Wen treffen die drittplatzierten Teams in der Runde der letzten 32 an?



Das drittplatzierte Team aus Gruppe C, E, F, H oder I trifft auf den Sieger der Gruppe A (Mexiko)



Das drittplatzierte Team aus Gruppe A, B, C, D oder F trifft auf den Sieger der Gruppe E



Das drittplatzierte Team aus Gruppe C, D, F, G oder H trifft auf den Sieger der Gruppe I



Das drittplatzierte Team aus Gruppe B, E, F, I oder J trifft auf den Sieger der Gruppe D (Vereinigte Staaten)



Das drittplatzierte Team aus Gruppe A, E, H, I oder J trifft auf den Sieger der Gruppe G



Das drittplatzierte Team aus Gruppe E, H, I, J oder K trifft auf den Sieger der Gruppe L



Das drittplatzierte Team aus Gruppe E, F, G, I oder J trifft auf den Sieger der Gruppe B



Das drittplatzierte Team aus Gruppe D, E, I, J oder L trifft auf den Sieger der Gruppe K

