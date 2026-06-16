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Iran gab schließlich sein Debüt bei der Weltmeisterschaft in Los Angeles, ein Spiel, das nach monatelanger Unsicherheit über Irans Teilnahme am Fußballwettbewerb in den Vereinigten Staaten ohne Zwischenfälle stattfand, während der Krieg seit dem 28. Februar andauert, und möglicherweise am Freitag, dem 19. Juni, endet, falls das zwischen Washington und Teheran angekündigte Friedensabkommen eingehalten wird.

Das Spiel wurde eines der spannendsten bisher, endete 2:2, wobei Neuseeland früh in Führung ging, Iran jedoch ausglich und so die Tür für Überraschungen offen ließ (auch das andere Spiel in Gruppe G zwischen Belgien und Ägypten endete unentschieden).

Irans Trainer Amir Ghalenoei verurteilte auf seiner Pressekonferenz die Behandlung des Teams bei der Einreise ins Land und bezeichnete es als "logistische Katastrophe". "Ich würde sagen, dass die iranische Nationalmannschaft vielleicht die am meisten unterdrückte Mannschaft in der Geschichte der internationalen Bühne ist. Der Präsident der Föderation ist nicht hier. Der Teamleiter ist nicht da. Der interne Direktor des Teams ist nicht hier. Die Medien sind nicht hier", sagte Ghalenoei (über RCM Sport) und bezog sich dabei auf den Präsidenten des iranischen Fußballverbands Mehdi Taj, Direktor Mehdi Kharati, den Generalsekretär des Bundes Hedayat Mombini und Mediendirektor Mohsen Motamedkia, denen alle von den Vereinigten Staaten Visa verweigert wurden.

"So wie wir behandelt wurden, sowohl bei unserer späten Ankunft als auch vor und nach dem Spiel, denke ich, dass die Situation jeden Tag komplizierter wird."

Politischer Protest im Stadion gegen das iranische Regime

Iranische Spieler haben größere Schwierigkeiten als die meisten anderen Teams. RMC Sport berichtete außerdem, dass zwei Spieler des Teams, darunter der Kapitän Mehdi Taremi, am Flughafen von Los Angeles beim Rückflug zu ihrem Hauptquartier in Mexiko am selben Tag verstärkter Sicherheitskontrollen unterzogen wurden, und während die übrigen Spieler sich im Flugzeug befanden, befanden sie sich noch bei den Sicherheitskontrollen. was zu einer Flugverzögerung führte.

Das Spiel war auch eine Gelegenheit für die große iranische Gemeinschaft in Los Angeles (manchmal auch "Tehrangeles" genannt), gegen das Regime zu protestieren, wobei viele Flaggen mit einem Löwen mit einem Schwert zeigten – Flaggen aus der vorislamischen Revolucion von 1979, die den Khomeinismus auslöste. Alle Iran-Anhänger im Stadion waren Einwanderer oder Söhne von Einwanderern, da kein Iraner in die Vereinigten Staaten reisen durfte.

Vor dem Spiel drohte der iranische Sportminister Ahmed Donyamali, den Rest der Spiele auszusetzen, falls es auf den Rängen Gesänge oder politische Demonstrationen geben sollte, doch trotz Flaggen verlief das Spiel ohne Zwischenfälle.