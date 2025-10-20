Die Tennis-Cousins Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech kehren diese Woche im selben Turnier zurück

HQ

Das Märchen von Valentin Vacherot wird diese Woche nach den unvergesslichen Events der Shanghai Masters 2025 fortgesetzt, bei denen der 26-jährige Monegasse, der zu Beginn des Turniers die Nummer 204 der Weltrangliste war und fast nicht am Turnier teilgenommen hätte, alle seine Rivalen schlug (oft mit einem Satz Rückstand), darunter Novak Djokovic im Halbfinale, und am Ende den großen Preis gewann.

Vacherot sprang innerhalb einer Woche von Platz 204 der Welt auf Platz 40 der Welt und verdiente 1.124.380 Dollar, fast doppelt so viel wie alle seine Einnahmen aus seiner Karriere (594.077 Dollar). Das wäre für sich genommen schon eine hervorragende Geschichte, aber es wird noch verrückter, denn sein Rivale im Finale von Shanghai war sein Cousin Arthur Rinderknech, der ebenfalls weit davon entfernt war, Favorit zu sein (vor dem Turnier war es die Nummer 56 der Weltrangliste und beendete das Turnier auf Platz 27, nachdem er Finalist war).

Rinderknech, der den ersten Satz gewonnen hatte, geriet später aus der Form und war im Finale untröstlich... Aber er war stolz auf seinen jüngeren Cousin und umarmte ihn in einem Moment, der die Fans weltweit begeisterte. Und nun treffen sie in einem weiteren Turnier wieder aufeinander.

Vacherot und Rinderknech beim nächsten Turnier in dieser Woche

In dieser Woche finden zwei ATP-500-Turniere statt, die Vienna Open (mit Sinner, Zverev, De Miñaur oder Medvedev) und die Basel Open, mit topgesetzten Spielern wie Ben Shelton, Taylor Fritz, Casper Ruurd, Jakub Mensik, Alejandro Davidovich und Joao Fonseca.

Auch Vacherot und Rinderknech sind beim Swiss Open dabei. Vacherot hatte jedoch Pech, da er für das Eröffnungsspiel am Dienstag (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) mit der topgesetzten Nummer 4 der Welt Taylor Fritz gepaart wurde.

Rinderknech hat derweil mit dem Belgier Raphael Collignon , der auf Platz 73 rangiert, ebenfalls am Dienstag einen theoretisch leichteren Rivalen. Doch wie wir alle in Shanghai daran erinnert wurden, ist der Rang nur eine Zahl...