Das Shanghai Masters 2025, unabhängig davon, wie es am Sonntag endet, wird als eines der überraschendsten Masters 1.000 aller Zeiten in Erinnerung bleiben und als Beweis dafür, dass Herrentennis nicht immer ein Zwei- oder Dreikampf ist. Nur wenige hätten vorhersagen können, dass der 30-jährige Franzose Arthur Rinderknech, der auf Platz 54 der Weltrangliste steht, Top-Spieler wie die Nummer 3 der Welt, Alexander Zverev, Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime und schließlich Daniil Medvedev im Finale der Chinese Masters 1.000, dem größten Finale seiner Karriere, schlagen würde.

Aber womit absolut niemand gerechnet hatte, war, dass Rinderknechs Cousin, der monegassische Valentin Vácherot, der sich fast nicht für das Turnier qualifiziert hätte, sein Rivale im Finale sein würde, indem er Holger Rune im Viertelfinale und sogar Novak Djokovic ausschaltete: Es war bereits das erste Halbfinale überhaupt für Vacherot, einen Spieler, der den Wettbewerb auf Platz 204 der Weltrangliste begonnen hatte und am Ende beenden wird. zumindest als Nummer 58 der Welt als Finalist in Shanghai.

Um so weit zu kommen, besiegte Vacherot den vielleicht besten Spieler aller Zeiten, Novak Djokovic, der das ganze Turnier über unter Schmerzen und Beschwerden litt und wegen Schmerzen in der Hüfte mehrere medizinische Auszeiten beantragte. Vacherot, der den Saal las, feierte trotz des großen Erfolgs nicht, als er gewonnen hatte, aber Djokovic gratulierte sportlich und sagte, dass er es verdient habe.

Vacherot ist bereits der am schlechtesten platzierte Spieler, der jemals ein Masters-1000-Finale in der Open Era erreicht hat (seit 1990), und übertrifft damit Andrey Pavel, die Nummer 191 der Welt bei den Paris Masters 2003. Wird er auch der am schlechtesten platzierte Masters-Champion? Dieser Rekord wird derzeit von Borna Ćorić gehalten, der bei Cincinnati 2022 auf Platz 152 steht.

Vor ihm liegt sein Cousin Rinderknech, der ebenfalls noch nie einen ATP-Titel gewonnen hat und erst 2022 ein weiteres Finale, ein Adelaide International 250, erreicht hat. Wer auch immer gewinnt, der Titel bleibt in der Familie...