Vacherot setzt sich im Cousin-Duell in Shanghai durch: von Platz 204 auf Platz 40 der Welt

HQ

Das unvergessliche Finale des Shanghai Masters, das Duell zwischen den Cousins Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech, endete mit einem weiteren Comeback von Vacherot, dem am schlechtesten platzierten Spieler, der jemals in der Open-Ära (seit 1990) ein ATP Masters 1000 gewonnen hat: Er war die Nummer 204 der Welt und qualifizierte sich nur knapp (er schaffte es erst wenige Tage vor Turnierbeginn in die endgültige Aufstellung). als andere Spieler zurückzogen).

Der 26-jährige Monegasse kam nach einem Satzrückstand gegen Topspieler wie Holger Rune und Novak Djokovic zurück und überraschte seinen älteren, französischen Cousin, der ebenfalls höher eingestuft ist (Nummer 56 der Weltrangliste). Vacherot steigerte sich im zweiten und dritten Satz, während Rinderknech dem Druck und den Erwartungen der Favoritenrolle erlag... Und er spielte auch gegen seinen Cousin, vor der ganzen Familie.

Vacherot schießt in der ATP-Rangliste von Platz 204 auf 40 in die Höhe und hat nun in Shanghai in zwei Wochen rund doppelt so viel Preisgeld gewonnen wie in den vier Jahren zuvor seiner Karriere. Rinderknech springt von 56 auf 28, nachdem er Finalist war (erst sein zweites Finale überhaupt, nachdem er 2022 Zweiter beim Adelaide ATP 250 war).